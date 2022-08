BBV-Kreisobmann Josef Nadler geht – Kreisvorstandschaft des Bayerischen Bauernverbandes Ostallgäu neu gewählt

Von: Klaus-Dieter Körber

Der Direktor des Bayerischen Bauernverbands Dr. Martin Wunderlich und Kreisbäuerin Karina Fischer strahlen um die Wette. © Körber

Marktoberdorf/Landkreis – Neuwahlen zur Kreisvorstandschaft standen beim Bayerischen Bauernverband Ostallgäu auf der Tagesordnung bei dessen jüngster Zusammenkunft im Marktoberdorfer Modeon.

Dabei hatte sich eine erfreuliche Anzahl von Verbandsmitgliedern eingefunden, um den bisherigen, langjährigen Kreisobmann Josef Nadler zu verabschieden und bei den anschließenden Wahlen einen Nachfolger zu suchen, der die erfolgreiche Arbeit der letzten 15 Jahre, in einer alles andere als agrarpolitisch einfachen Zeit, fortsetzt. Fündig wurden die Verbandsmitglieder mit Andreas Schmid aus Weicht.



Eine lange Erfolgsgeschichte

„Große Herausforderungen warten auf meinen Nachfolger“, sagte der scheidende Kreisobmann in seiner Abschiedsrede, dabei bezeichnete er den eingeleiteten Strukturwandel als eine der Hauptaufgaben. Nadler selbst hatte vor 15 Jahren, unter kuriosen Umständen – wie er schmunzelnd vermerkte – sein Amt als Obmann angetreten.

Darüber hinaus war er auch noch zehn Jahre im Milchviehverband, fünf Jahre als stellvertretender Vorsitzender im Bayerischen Milchausschuss und acht Jahre als Vertreter in der Bayerischen Milchwirtschaft tätig und konnte dabei stets die Interessen der Ostallgäuer Region gezielt einbringen.



Der Bau des „Grünen Zentrums“ in Kaufbeuren war für Josef Nadler äußerst wichtig und ein großer Erfolg. Mit viel Engagement konnte hier etwas geschaffen werden das man ohne Übertreibung als „wahre Perle“ im Landkreis bezeichnen könne.



„Guter Draht“ zur Politik

Die enge Zusammenarbeit mit der Basis, war für den 67-jährigen ausgebildeten Landwirtschaftsmeister, der mit seinen Söhnen einen Milchviehbetrieb in Dösingen führt, besonders wichtig. Mit großem Einsatz vertrat er in all den Jahren die Interessen seines Berufsstandes. Vor allem die gesicherte Existenz bäuerlicher Betriebe und der Erhalt wertvoller landwirtschaftlicher Flächen ist und war für ihn ein echtes Herzensbedürfnis.

Immerhin besitzt die Landwirtschaft im Ostallgäu entsprechende Bedeutung und kann als die zweitstärkste Wirtschaftskraft bezeichnet werden. Auch ein „guter Draht“ zur Politik und den Verbrauchern, um entsprechende Lösungen eines respektierten Miteinanders zu erzielen, standen in seinen Bemühungen stets im Vordergrund.



Seinem Nachfolger gab Nadler mit auf den Weg, das Thema Nahrung und Sicherung der regionalen Lebensmittelproduktion weiter zu verfolgen und auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Zusammen mit einem gewissen Strukturwandel sei dies eine Riesenaufgabe, die künftig zu meistern sei.



Wahlen der Kreisvorstandschaft

Martin Wunderlich - BBV-Direktor für Oberbayern und Schwaben leitete die anschließenden Neuwahlen. Zuvor gab er aber noch eine für den Bezirk wichtige Personalentscheidung bekannt.

Der ehemalige Bezirksgeschäftsführer im BBV-Schwaben - Markus Müller - habe sich aus seinem Amt zurückgezogen, nachdem er zwischenzeitlich als Landrat in Dillingen eine neue Herausforderung gefunden habe. Nachfolger wurde Mathias Letzing.



Hinsichtlich der anstehenden Neuwahlen erklärte der ursprünglich aus Südtirol stammende BBV-Direktor, den Anwesenden den genauen Ablauf und wies darauf hin, dass in zwei getrennten Wahlvorgängen die Kreisvorstandschaft zunächst im Männerbereich und anschließend bei den Frauen gewählt werde. Bei den Männern waren insgesamt 42 und bei den Damen 38 Stimmberechtigte anwesend.



In jeweils geheimer Wahl wurde zunächst der Kreisobmann, sein Stellvertreter und insgesamt fünf Beiräte für eine Amtsperiode von 4,5 Jahren gewählt.



Bei zwei Stimmenthaltungen sprachen sich die Anwesenden eindeutig dafür aus, dass der in Weicht beheimatete Landwirt Andreas Schmid – der dort einen etwa 100 Tiere zählenden Milchviehbetrieb bewirtschaftet – die Nachfolge von Josef Nadler antritt.



Zu seinem Stellvertreter wurde Landwirtschaftsmeister Thomas Waldmann aus Lengenwang gewählt – zu Beiräten: Michael Hauser, Martin Heim, Martin Kaufmann, Reinhold Rauscher und Franz-Josef Stadler.



Fischer im Amt bestätigt

Bei den Damen stellte sich die bisherige Kreisbäuerin – Karina Fischer, Bürgermeisterin in Eggenthal, erneut zur Wahl und wurde einstimmig für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Stellvertreterin ist Renate Hämmerle aus Stötten am Auerberg.



Die Damen stellen künftig auf ausdrücklichen Wunsch und der zur Wahl angetretenen Kandidatinnen – sechs Beirätinnen:. Diese sind Monika Babel, Therese Brugger, Simone Haug, Evi Mair, Franziska Schuster und Cornelia Simon.