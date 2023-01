Zweimal Stoned mit Prostituierter unterwegs

Teilen

Gleich zweimal erwischten die Beamten der PI Marktoberdorf einen Mann unter Drogen am Steuer. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Marktoberdorf/Landkreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten gegen 1.00 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf ein Fahrzeug in der Alfons-Wanner-Straße. Der 32-jährige Fahrer ließ deutliche Einwirkung von Alkohol- und Drogenkonsum erkennen, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die Beifahrerin offensichtlich vorhatte, der verbotenen Prostitution nachzugehen.

Wie die Ermittlungen belegen konnten, war die Dame gerade zu einem einschlägigen Termin im Bereich Marktoberdorf unterwegs. Da sie selbst und der Fahrer angaben, keine Bleibe zu haben und im Auto übernachten wollten, nahmen die Beamten ihnen den Autoschlüssel ausnahmsweise nicht ab, wiesen die beiden aber darauf hin, dass dass eine etwaige Weiterfahrt Folgen haben werde.

Gegen 3.20 Uhr bekamen die Beamten der Streife das Pärchen erneut zu Gesicht, als es es gerade auf der B 12 in Richtung Kaufbeuren unterwegs war. Da sich Alkohol und Drogen nicht so schnell abbauen, und die Beamten am Steuer tatsächlich wieder den gleichen Fahrer antrafen, wiederholte sich die Prozedur mit Alkoholtest und Blutentnahme. Diesmal wurden die Schlüssel einbehalten und so die Fahrt endgültig unterbunden. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.