Marktoberdorf: Parken zu „Dumping-Preisen“ beenden?

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Alleinstellungsmerkmal: Gratis Parken für zwei Stunden ist auch beim Rathaus möglich. © Michael Dürr

Marktoberdorf – „Warum finanzieren wir mit einer modernen Park­raumbewirtschaftung nicht unseren neuen Rufbus?“ Der Vorschlag des CSU-Stadtrats Thorsten Krebs schlägt derzeit Wellen über die vergangene Stadtratssitzung hinaus. In Markt­oberdorf als einziger Stadt im weiten Umkreis ist nämlich das Kurzzeit-Parken kostenfrei. Der Vorschlag findet Unterstützer, bekommt aber auch mächtig Gegenwind aus dem Rathaus und von den städtischen Einzelhändlern.

Eigentlich sollte es in der besagten Sitzung des Stadtrats gar nicht ums Parken und schon gar nicht um die Erhebung von Parkgebühren gehen. Die Einführung des Flexibusses, einer Mischung aus Taxi und Linienverkehr, stand auf der Tagesordnung und wurde einvernehmlich beschlossen. Dass es danach doch noch ums liebe Geld ging, ist einem Einwand aus den Reihen der CSU geschuldet.

Weil der Betrieb des Rufbusses die Stadt einen jährlichen Zuschuss zwischen 170.000 und 240.000 Euro kosten wird, brachte Thorsten Krebs (CSU) das Ansinnen auf, das Parken in der Stadt zu „Dumping-Preisen“ endlich zu beenden und mit Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung den Flexibus quer zu finanzieren. Und dies nicht nur, um das Stadtsäckel aufzubessern, sondern auch, um die Bevölkerung zum Umstieg aufs Fahrrad oder eben zum Einstieg in den Flexibus zu ermuntern. Denn gerade auf der Kurzstrecke unter fünf Kilometern dominiert laut statistischem Bundesamt immer noch das Auto.

Stadtrat und Umweltbeauftragter Christian Vavra befürwortete die Idee von Thorsten Krebs, während sich Bürgermeister Wolfgang Hell im Nachgang an die Sitzung ausdrücklich für kostenfreie Kurzzeitparkplätze aussprach: „Ich halte Parkgebühren für Kurzzeitplätze für einen folgenschweren Fehler mit gravierenden negativen Auswirkungen für den örtlichen Einzelhandel. Diesen Fehler sollten wir nicht begehen, zumal wir dessen Auswirkungen in Nachbarkommunen sehen“, sagte er gegenüber dem Kreisbote.

Die Stadt bietet kostenlose geschäftsnahe Parkplätze für Kunden in der Stadtmitte für eine Dauer von bis zu zwei Stunden an. Für Langzeitparker in Zentrumsnähe fallen Parkgebühren am Bahnhof und in den städtischen Tiefgaragen an. Hell spielt aber auch auf die jüngste Entwicklung in Kauf­beuren an. Dort ist seit April das Parken in mehreren Parkhäusern samstags kostenlos, um explizit das Einkaufen im Zentrum attraktiver zu machen und dem Geschäftesterben entgegenzuwirken. Marktoberdorfs Bürgermeister ist es zunächst einmal wichtig, mit dem Rufbus und dem gleichzeitig vorgestellten Radverkehrskonzept neue und umweltfreundliche Angebote für die Fortbewegung im Gemeindegebiet zu schaffen. Anders sehe es bei Fahrten von und zu den Ortsteilen aus sowie für Einkaufsfahrten. Da sei das Auto in den meisten Fällen notwendig.

Aktionskreis Marktoberdorf reagiert

Auch der Aktionskreis, also der Zusammenschluss zahlreicher lokaler Gewerbetreibender, äußerte sich umgehend zum Thema Parkgebühren und sprach sich in einem Brief an den Stadtrat vehement gegen eine erzieherische „Bestrafungs“-Maßnahme in Form von Parkgebühren aus.

In Markt­oberdorf, so die Einzelhändler, gebe es mittlerweile ein attraktives, vielfältiges Sortiment, „unter anderem wegen des Alleinstellungsmerkmals der kostenfreien Parkplätze für zwei Stunden“. Dieses Angebot sei aber fragil, da Kunden sehr empfindlich auf Angebotsveränderungen, Baustellen oder Preisanpassungen reagierten. „Unsere Kunden nennen uns regelmäßig einen Grund, warum sie zu uns kommen: die unkomplizierte, kostenfreie Parkmöglichkeit“, so die Vorstandschaft des Aktionskreises. „Dahinter stecken zwei Dinge: Das eine sind die Kosten. Das andere ist schlichtweg die Einfachheit. Selbst wenn das Parken nur fünf Cent kosten würde, wäre der notwendige Bezahlvorgang ein zusätzlicher Aufwand und damit eine Hürde. Kunden werden sich immer den einfachsten und bequemsten Weg suchen.“ Negative Beispiele aus umliegenden Kommunen wie Oberstdorf („erlebt gerade einen Super-Gau bei Einwohnern und Gästen“) gebe es zuhauf.

„Wir empfehlen zusätzliche positive Anreize, um auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen“, so der Aktionskreis, der gleichzeitig vor einer ideologisch geführten Debatte warnt.