Pünktlich zum Schuljahresbeginn glänzt der Skaterpark

Ein neuer Belag und zwei neue Obstacles sorgen für mehr Skate Spaß in Marktoberdorf. © Stadt Marktoberdorf

Marktoberdorf – Zwei neue Elemente (in der Skatersprache: Obstacles) und eine neue Asphaltfläche sorgen künftig für noch mehr Skate-Spaß in Marktoberdorf.

Pünktlich zum Ferienende sind die Sanierungsarbeiten an der Skateranlage abgeschlossen. Die bestehende Asphaltdecke wurde aufwändig erneuert, ein zusätzlicher Flatrail sowie ein Hausdach mit Hip-Quarter installiert. Bei dem Flatrail handelt es sich um eine waagerechte Stange über dem Boden, ein Hausdach ist ein Element bestehend aus zwei Schrägen.

Nachdem die Anregung zur Erweiterung der Anlage von den jugendlichen Nutzerinnen und Nutzern kam, wurden diese auch in die Auswahl der neuen Elemente eingebunden. Die Neuerungen kommen sichtbar gut an, direkt im Anschluss an die Maßnahmen wird die Skateranlage schon wieder rege benutzt. Darüber freut sich auch der Bürgermeister: „Wir haben ein großes Angebot an organisiertem Vereinssport. Aber unsere Jugendlichen brauchen auch die Möglichkeit, sich spontan auszutoben“, so Dr. Hell.

Sanierungsmaßnahmen fanden auch an der Streetballanlage am MODEON statt. Dort wurde der Basketballkorb ausgetauscht und der Boden neu asphaltiert um künftig wieder mehr Spielspaß zu ermöglichen. Jüngst wurden zudem auch im Pausenhof der Mittelschule zwei neue Basketballkörbe aufgestellt.