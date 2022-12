PV-Anlage gerät zum Zankapfel – zum Planungsstopp reicht es aber nicht

Von: Angelika Hirschberg

Um die Sichtachse zwischen Hattenhofen und Hörtnagel zu erhalten, wird die für Photovoltaik (PV) geltende Fläche entsprechend verkleinert (siehe roter Pfeil). © Lars Consult

Marktoberdorf – In Hattenhofen regt sich Widerstand gegen die geplante Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Mehrere Bürger hatten öffentlich Stellung bezogen und die Beeinträchtigung der Wohnbebauung, das gestörte Landschaftsbild und den Werteverlust ihrer Immobilien ins Feld geführt. Auch mehrere Stadträte stimmten aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Billigung des Planungsentwurfs. Die Mehrheit des Gremiums jedoch, darunter auch die Fraktion der Grünen, befürwortete das Bauvorhaben, wenn auch mit kleinen Änderungen.

100 Unterschriften hatten die Mitglieder des Stadtrats im Vorfeld erreicht. Unterschriften, die sich gegen eine Freiflächen-PV-Anlage bei Hattenhofen aussprachen. Die Kommunalpolitiker beschäftigten sich daher intensiv mit der Abwägung der einzelnen Stellungnahmen und Argumente. Wie bereits mehrfach berichtet, plant die Firma Hubert Schmid auf einer ihrer eigenen Flächen einen rund fünf Hektar großen PV-Park, der Strom zur eigenen Verwendung herstellen soll. Die mehr als drei Meter hohen zweiseitigen PV-Module sollen senkrecht und mit einem entsprechenden Abstand aufgebaut werden, so dass eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche im idealen Verhältnis von 80 Prozent Stromerzeugung plus 80 Prozent Grünland möglich würde. Das stellte Planerin Monika Beltinger vom Planungsbüro Lars Consult dem Stadtrat und den vollen Besucherrängen im Modeon vor. Und sie stellte gleichzeitig klar: „Es gibt im Baugesetzbuch kein Recht auf unverbaubare Aussicht“. Vorrang habe das öffentliche Interesse an der Energiegewinnung.

Wie Umweltreferent Christian Vavra (parteilos) im Namen der Grünen-Stadtratsfraktion ausführte, trage die Stadt mit dieser Anlage zur Energiewende und damit zum Erhalt der Lebensgrundlage aller bei. „Wir sind der Meinung, dass wir Photovoltaik überall dort ermöglichen, wo es sinnvoll machbar ist“, so Vavra. Dazu gehörten neben Dächern und Parkflächen auch Anlagen auf der grünen Wiese.



Acht Stadträte mochten dieser Argumentation nicht folgen. Meinrad Seelos (Stadtteile aktiv) beispielsweise gab zu, in dieser Sache innerlich zerrissen zu sein. Er mahnte jedoch an, dass es sich bei dieser Fläche um ein „Filetstück“ der Landwirtschaft, eine Wiese mit besonderer Bodengüte handele. Er fürchtete, dass sich mit der Genehmigung ein Präzedenzfall mit Nachahmungspotenzial für künftige Investoren geschaffen werde. Auch Werner Geiger (Stadtteile aktiv) stieß ins gleiche Horn: Es sei um diese Fläche viel zu schade .



Mit einem überarbeiteten Bebauungsplan, der eine Verkleinerung der Fläche und eine Überprüfung nach 25 Jahren Bestandsschutz vorsieht, will die Stadt den Anliegen der Bürger entgegenkommen. Mehrheitlich wurde beschlossen, den Entwurfsplan im Januar erneut öffentlich auszulegen. Im März 2023, so Planerin Beltinger, könnte dann über die Satzung beschlossen werden, deren Folge ein Durchführungvertrag zwischen Stadt und Firma Hubert Schmid sei.