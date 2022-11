Schon wieder Feuer am Gymnasium

Von: Felix Gattinger

Beim jüngsten Brandfall am Marktoberdorfer Gymnasium wurde glücklicherweise niemand verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Die Serie von Bränden am Marktoberdorfer Gymnasium reißt nicht ab. Gestern, 9. November, verzögerte sich die Premiere einer Schulaufführung, als gegen 19 Uhr ein weiterer Brand entdeckt wurde.

Die Einsatzleistelle der Polizei in Kempten hat gestern kurz nach 22 Uhr den Einsatz bestätigt. Die Faktenlage ist derzeit noch dünn. Angeblich soll es einer Lehrkraft gelungen sein, das Feuer zu löschen, ohne dass ein Alarm ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand. An der Schule hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Brände gegeben, infolge derer Schüler in medizinische Obhut genommen wurden, unter anderem wegen Schockzuständen und einer Rauchvergiftung. Bereits nach den letzten Bränden am 26. Oktober hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, weil sie von Brandstiftungen ausgeht. In der vorvergangenen Woche hatte es an der Schule eine Brandschutzbegehung gegeben. Doch immer noch scheint es dem oder den Tätern ein Leichtes zu sein, Schulangestellten und Behörden gleichermaßen an der Nase herum zuführen.

Diese Meldung wird aktualisiert.