Wieder Bedrohungslage an Schule in Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg, Kai Lorenz

Am Schulzentrum Marktoberdorf gab es heute Morgen schon wieder eine Bedrohungslage. Der Unterricht findet aber kontrolliert statt. © Michael Dürr

Marktoberdorf - Erneut Bedrohungslage am Schulzentrum Marktoberdorf ausgerufen.

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Beamten gegen 7.20 Uhr erneut wegen einer Drohschrift an der Fassade der Realschule alarmiert und zum Schulzentrum gerufen. Die Lage vor Ort sei vergleichbar mit der vor elf Tagen, als an selber Stelle mit ähnlicher Farbe eine bedrohliche Schmiererei gefunden wurde. Die Polizei ist derzeit mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei Kempten hat auch diesen Fall der Sachbeschädigung und der „Störung des öffentlichen Friedens wegen Androhung einer Straftat“ übernommen und die Spurensicherung intensiviert. Zuvor hatten Beamte mit Spürhunden das Gelände und die Gebäude der Schule abgesucht. Die Realschule blieb derweil abgesperrt, konnte jedoch kurz nach 8 Uhr wieder regulär den Unterricht aufnehmen. Auch an den weiteren Schulen des Schulzentrums finde, laut Polizei, kontrolliert Unterricht statt.

Polizeisprecher Dominic Geißler betont, dass das erneute Anbringen einer Drohschrift über einen Dummen-Jungen-Streich weit hinaus geht. Den Täter erwarten neben einem Strafverfahren auch die Übernahme der Einsatzkosten. Das könne teuer werden, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen von Seiten der Polizei würden intensiviert.