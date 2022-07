Bezahlbarer Wohnraum ist das Ziel

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Im Zuge der Gründung der „Stadtbau Marktoberdorf GmbH“ sollen auch die Gebäude an der Füssener und Lächler Straße abgerissen und erneuert werden. © Angelika Hirschberg

Marktoberdorf – Die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft rückt in greifbare Nähe. Vergangenen Montag gab der Finanz­auschuss für das Unterfangen einhellig grünes Licht, im Stadtrat am kommenden Montag soll der Weg für die „Stadtbau Markt­oberdorf GmbH & Co. KG“ dann endgültig frei gemacht werden. Im Ausschuss präsentierte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell den Sachvortrag höchstpersönlich und erklärte damit das Ziel, preisgünstige Wohnungen für untere und mittlere Einkommen zu schaffen, zur Chefsache.

Vor knapp vier Jahren startete die Stadt das Vorhaben, mit einem sozial verträglichen Wohnungsbau den Druck auf dem Immobilienmarkt abzumildern. Hinzu kam, dass die Erneuerung, Nachverdichtung und Sanierung der städtischen Mietwohnungen in der Füssener und Lächler Straße zwingend erforderlich wurden. Das Stadtoberhaupt berichtete grundsätzlich von einem „organischen“ Wachstum der Einwohnerzahl auf derzeit 18.916 Bürger in Marktoberdorf und den Teilorten. Und obwohl auch der private Wohnungsbau deutlich angezogen habe (seit Beginn der Erfassung im Mai 2014 wurden Baugenehmigungen für rund 531 Wohneinheiten erteilt), bestehe weiterhin ein immenser Nachfrage-Überhang. Dies begründete Hell auch mit der positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandorts: Ortsansässige Unternehmen verzeichneten Mitarbeiterzuwächse, Menschen aus Nord- und Ostdeutschland sowie aus dem Ausland würden in Marktoberdorf heimisch.



Deshalb habe sich der Stadtrat bereits im November 2019 darauf geeinigt, die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu prüfen. In der Zwischenzeit wurde das Vorhaben auf stabile Beine gestellt und ein Rahmen gesteckt, der neue städtische Schulden vermeidet und die Stadt nicht verpflichtet, als rentabel wirtschaftender Bauträger aufzutreten. Dazu werde die „Stadtbau Marktoberdorf“ aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert, sie firmiert als selbständige GmbH & Co. KG. Außerdem werde ein professioneller Geschäftsbesorger bestellt. Ebenso sei vorgesehen, wie Hell ausführte, dass Möglichkeiten des Wohnungsbau bevorzugt für Einheimische in der Kernstadt und den Ortsteilen entwickelt würden. Eine Rendite würde jedoch nicht erwartet.



Der Finanzausschuss empfahl ebenso einstimmig, der zu gründenden Wohnungsbaugesellschaft bestimmte städtische Grundstücke als Eigenkapitalausstattung zu überlassen. Dabei handelt es sich vornehmlich um Grundstücke in der Füssener und Lächler Straße, in der Meichelbeckstraße und der Kemptener Straße. Außerdem sollen Grundstücke des Krankenhausareals (Hof 2 und 3) an die Stadtbau GmbH übergehen. Insgesamt handelt es sich um Baugrund mit einer Fläche von 16.787 Quadratmetern. Über den Wert der Grundstücke wurde hinter verschlossenen Türen informiert. „Es geht um sehr viel Geld“, mahnte Hell denn auch den Beschluss an.



Damit sind alle Hausaufgaben von städtischer Seite erledigt. Die Entwürfe der Gesellschafterverträge und des Einbringungsvertrags sind vom Landratsamt genehmigt. Unterschreiben soll sie der Bürgermeister, wenn auch der Stadtrat am kommenden Montag der Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft zustimmt. Dann wird auch die BSG Allgäu (Bau- u. Siedlungsgenossenschaft eG) als Geschäftsbesorger beauftragt und Geschäftsführer Ralf Kehrer bestimmt.