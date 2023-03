Marktoberdorf: Staffel-Mix-Marathon am 18. Juni mit neuem Konzept

Von: Angelika Hirschberg

„Das ultimative Rennen im Ostallgäu“ findet am 18. Juni wieder statt. © Archiv KB

Marktoberdorf – Der Countdown läuft. Höchste Zeit mit dem Training zu beginnen. Am Sonntag, 18. Juni, startet nämlich um 11 Uhr der Staffel-Mix-Marathon, das wohl größte und beliebteste Sport-Event für Amateure in und um Marktoberdorf. Oder wie es die Veranstalter nennen: „Das ultimative Rennen im Ostallgäu.“

Der Staffel-Mix-Marathon geht heuer mit einem neuen Konzept an den Start. Zwar wird er wieder die klassische Marathon-Distanz haben, aber diesmal mit den Disziplinen Moutainbiken, Rennradfahren und Laufen. Und er wird fast ausschließlich im Stadtgebiet Marktoberdorf stattfinden. Die MTB´ler werden dabei die Buchel erklimmen, die Rennradfahrer fahren über Kohlhunden zum Ettwieser Weiher, dann über Fechsen und den Langweg, durchs Gwend und zurück ins Stadtzentrum. Und die Läufer laufen am Schulzentrum vorbei ins Gwend und dort immer am Bach entlang.

Jeder Sportler muss zwei Runden bewältigen. Dabei ist die MTB-Strecke insgesamt 11,67 Kilometer lang, die Rennradstrecke 23,83 Kilometer und die Läufer müssen 7,56 Kilometer zurücklegen. Insgesamt ist die Strecke also mit 43,06 Kilometer etwas länger als die klassische Marathon-Distanz. Alle Wechselstellen werden sich im Stadtzentrum befinden. So ist auch für die meist zahlreichen Zuschauer etwas geboten.

Die Anmeldung der Dreier-Teams ist noch bis 11. Juni möglich. Ab einem Alter von 15 Jahren ist die Teilnahme möglich. Die Mannschaften werden in vier Altersklassen, zusätzlich in männlich, weiblich und gemischt eingeteilt. Neu ist außerdem, dass es kein Preisgeld, sondern Sach- und Überraschungspreise gibt. Denn der Staffel-Mix soll vor allem eines bringen: Spaß! Infos zur Anmeldung gibt´s hier.