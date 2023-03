Bürgerinitiative Saliterstraße stellt sich neu auf – und bleibt wachsam

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Sie vertreten die Interessen der Bürgerinitiative Saliterstraße: Schatzmeister Dr. Reinhard Stüber (v. li.), der neue Erste Vorsitzende Bernhard Meier und sein Vorgänger Werner Zitzen. © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – Stillstand auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube in der Saliterstraße. Das ist für die Mitglieder der gleichnamigen Bürgerinitiative, die sich am vergangenen Mittwoch zur Jahresversammlung traf, zunächst eine sehr gute Nachricht. Dafür haben sie jahrelang gekämpft. Doch der Vorsitzende des Vereins, Werner Zitzen, warnt: „Man weiß nie, woran man beim Grundstückeigentümer ist.“ Wachsam bleiben, lautet die Losung, die Zitzens Nachfolger im Amt Bernhard Meier ausgibt.

Beide spielen auf vermeintliche Pläne der Firma Hubert Schmid an, der die ehemalige Kiesgrube gehört und die in der Vergangenheit Erweiterungspläne eines Betonfertigteilewerks auf eben dieser Fläche vorangetrieben hat (wir berichteten). Und dabei eigenmächtig und ohne behördliche Genehmigung einen Mischwald gerodet, Abgrabungen, Planierungen und Verfüllungen in großem Stil unternommen hat.

Diese Geländeveränderungen wollte sich die Firma Hubert Schmid zuletzt im Mai 2022 durch einen entsprechenden Bebauungsplan nachträglich genehmigen lassen, stieß dabei aber auf Widerstand. Der Stadtrat verweigerte dem Antragssteller in seiner Sitzung vom 23. Mai 2022 das gemeindliche Einvernehmen. Dies sei insbesondere der aufwändigen Recherche und Aufklärungsarbeit der Bürgerinitiative zu verdanken gewesen, sagte Werner Zitzen. Bis heute weiß aber niemand so genau, was die Firma Hubert Schmid auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube tatsächlich vorhat. Die Vereinsmitglieder sind sich sicher: „Hätten wir uns nicht zusammengetan, hätten wir heute vermutlich bis zu 17 Meter hohe Hallen inklusive massivem LKW-Verkehr vor der Nase“, so Werner Zitzen.



Das nicht erteilte gemeindliche Einvernehmen wurde mittlerweile allerdings durch das Landratsamt ersetzt. Es erteilte die Baugenehmigung der erfolgten Geländeveränderungen mit entsprechenden Auflagen zur Wiederherstellung des Biotops im Oktober 2022. Der Verein mit seinen rund 130 Mitgliedern ist deshalb entschlossen, die Entwicklung im Gewerbegebiet Saliterstraße weiter zu begleiten. „Wir hoffen“, so formuliert es Werner Zitzen, „dass die Inaktivität auf dem Areal so lange wie möglich anhält.“



Zitzen schloss seine Rede vor rund 30 Mitgliedern, die sich im Gasthof Sailer versammelt hatten, mit dem Appell, den Verein aktiv fortzuführen. Er selbst wolle allerdings aus der ersten Reihe zurücktreten. Die Mitglieder wählten daher einstimmig den bisherigen Schatzmeister Bernhard Meier zum Vorsitzenden und Dr. Reinhard Stüber zum neuen Kassier.