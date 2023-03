Marktoberdorfer Künstlerhaus zeigt zum 22-Jährigen Werke aus eigenen Beständen

Teilen

Maya Heckelmann vor dem Werk „Titania 2000“ von Monika Schultes. © Dürr

Marktoberdorf - Maya Heckelmann hat sich die Auswahl wahrlich nicht leicht gemacht. Seit einem halben Jahr ist die Direktorin des Marktoberdorfer Künstlerhauses immer wieder ins Museumsdepot ihres Hauses eingetaucht, um die dort gelagerten Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Plastiken schwäbischer Künstler zu sichten, gut 250 an der Zahl. Herausgekommen ist eine Ausstellung mit knapp 100 Werken von 43 Künstlern, die zum 22-jährigen Bestehen des Künstlerhauses in der Kemptener Straße ab kommendem Samstag zu sehen ist.

Seit 1978 veranstaltet die Stadt Marktoberdorf alljährlich eine „Ostallgäuer Kunstausstellung“, um regionalen Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich einem größeren Publikum in einem musealen Kontext vorzustellen. Durch Ankäufe aus dieser Reihe besitzt das Künstlerhaus, wie man stolz vermerkt, „eine beeindruckende und repräsentative Auswahl an zeitgenössischer schwäbischer Kunst“. Erstmals werden jetzt in einer großen Ausstellung auf 1.200 Quadratmetern, die über alle Geschosse und Räumlichkeiten des Hauses verteilt sind, diese Bestände gezeigt und damit den Besuchern die Türen des reich bestückten Museums-Depots geöffnet.



Die Ausstellung, verdeutlichte die studierte Kunsthistorikerin Heckelmann bei einem Presse-Preview, ist keineswegs stringent angelegt. Das heißt, die knapp 100 Werke folgen keinem festen Thema oder starren Regeln. Sie habe sich bei der Auswahl vielmehr davon leiten lassen, eine harmonische, in sich stimmige Bandbreite des Schaffens zeitgenössischer schwäbischer Künstler darzustellen.



Zu sehen sind ganz in diesem Sinn vergleichsweise winzige Skulpturen ebenso wie überdimensionale Gemälde, farbenfrohe Grafiken auf Acryl und eher in dunklen Farben gehaltene Zeichnungen. Dabei sind die Werke so bekannter schwäbischer Kunstschaffenden wie Bruno Wank, Edith Baumann, Peter Krusche, Alexandra Vogt, Raimund Göbner und viele andere mehr. Ein Highlight neben zahlreichen weiteren ist das Werk „Titania 2000“, das die 1955 in Augsburg geborene Künstlerin Monika Schultes geschaffen hat.



Eigentlich, so Maya Heckelmann, sollte die Ausstellung mit den Exponaten aus eigenen Beständen ja zum 20-jährigen Bestehen des Künstlerhauses gezeigt werden. Das wäre im Sommer 2021 gewesen – das Haus mit seinem markanten Klinkermauerwerk war am 13. Juli 2001 eröffnet worden – doch musste dieses Vorhaben aus bekannten Gründen gestrichen werden. „Was also lag näher, als dafür den 22. Schnapszahl-Geburtstag für die Ausstellung zu reservieren?“, freute sich die Chefin des Hauses jetzt umso mehr.



Die Geburtstagsausstellung ist ab Samstag bis einschließlich Montag, 1. Mai, zu den üblichen Öffnungszeiten des Künstlerhauses zu sehen: Von Dienstag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 14 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kleiner Spoiler: Der Obolus ist bestens angelegt.

Michael Dürr