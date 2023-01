Sternsinger endlich wieder unterwegs: Vom Morgenland nach Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Eine Spende und für jeden etwas Süßes: Ihren Auftritt im Rathaus bei Hausherr Wolfgang Hannig meisterten die Sternsinger mit Bravour. © Stadt Marktoberdorf

Marktoberdorf – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zogen die Sternsinger in Marktoberdorf wieder von Haus zu Haus und brachten den Bewohnern den Segen.

Mit Weihrauch, Kreide und Spendenbox ausgerüstet besuchten Caspar, Melchior und Balthasar auch das Rathaus und begrüßten dort den zweiten Bürgermeister Wolfgang Hannig. „Christus segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus,“ singen die Kinder, die als die Könige aus dem Morgenland ihren Auftritt haben. Endlich wieder, denn im vergangenen Jahr musste die Tradition, die bereits aus dem späten Mittelalter stammt, unterbrochen werden. Traditionell sammeln die Sternsinger Spenden für Kinder in aller Welt, in diesem Jahr steht der Kinderschutz im Fokus, insbesondere ein Projekt in Indonesien. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden.

Dem Stern folgend durch Stadt und Teilorte

Die Sternsinger der Pfarreien St. Martin und St. Magnus, St. Michael Bertoldshofen und St. Josef in Rieder waren vom 3. bis zum 7. Januar unterwegs. Sie besuchten neben Haushalten auch Firmen und öffentliche Einrichtungen.