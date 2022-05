Marktoberdorfer Urgestein macht der Stadt ein großzügiges Geschenk

Von: Michael Dürr

Teilen

Sie assistierten Xaver Huttner (Mitte) beim Pflanzen der Linde (v. l.): Kulturamtschef Martin Vogler, Stiftungs-Vorstand Eduard Gapp, Huttners Lebensgefährtin Edith Reckziegel und Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. © Dürr

Marktoberdorf – Es gibt Menschen, die tun Gutes, und intonieren drumherum eine gewaltige Begleitmusik. Andere engagieren sich ebenfalls für eine gute Sache – machen aber kein Aufhebens davon. Zu ihnen gehört Xaver Huttner. Was kaum jemand weiß: Das Marktoberdorfer Urgestein hat vor drei Jahren eine Stiftung ins Leben gerufen, die im weitesten Sinn dem Erscheinungsbild seiner Stadt sowie der Heimat- und Brauchtumspflege vor Ort zugute kommen soll.

Zwar mag Huttner das exakte Gewicht seiner Stiftung nicht in der Zeitung lesen, doch ist soviel gestattet: Sie umfasst sechs Stellen, und die erste Ziffer der Summe ist keine eins.



Weil in der Satzung unter anderem ausdrücklich der Erhalt und die weitere Verschönerung der Kurfürstenallee samt deren Umgriff verankert ist, wurde als erste Maßnahme aus Erträgen der gemeinnützigen Stiftung eine Linde gepflanzt: In der Kurfürstenstraße unweit des Pfarrhauses und der Kirche St. Martin.



Gekommen waren zu diesem Akt neben dem 84-jährigen Stiftungsgeber dessen Lebensgefährtin Edith Reckziegel, die Stiftungsvorstände Eduard Gapp und Martin Vogler sowie Dr. Wolfgang Hell, als Bürgermeister der Stadt quasi der Beschenkte. Die Aufsicht über die Aktion führten Bauhof-Gärtnermeister Robert Hiedl und sein Kollege Ludwig Mößmer.



Die beiden hatten am frühen Mittwochnachmittag freilich nicht mehr viel zu tun, denn: Weil die Pflanzung einer Linde eine recht aufwändige Sache ist – so muss etwa das Loch für die Pflanze den doppelten Umfang des Wurzelballens aufweisen, außerdem gilt es, ein kräftiges Stützgestell für den Baum in den Boden zu rammen –, hatten das die Mannen vom Bauhof schon einige Tage zuvor erledigt. Huttner und seine Pflanztruppe mussten also nur noch die obere Humusschicht glätten und im Übrigen sicherstellen, dass die Linde, die an ihrem Standort schließlich mehrere hundert Jahre überdauern soll, in dem steilen Hanggrundstück auch kerzengerade eingesetzt wurde. Beides gelang problemlos.



Xaver Huttner war in seiner aktiven Zeit als Beamter im Marktoberdorfer Vermessungsamt tätig, außerdem war und ist er nach den Worten von Eduard Gapp „ein sehr verdientes Mitglied“ der Marktoberdorfer CSU. Der 84-Jährige engagiert sich nicht zuletzt auch im Marktoberdorfer Heimatverein.



Zwar wohnt Huttner zusammen mit seiner Lebensgefährtin inzwischen in Biessenhofen, doch gehört seine Liebe unverändert seiner Heimatstadt. Xaver Huttner sagte gegenüber dem Kreisbote: „Deshalb, und weil es weder bei meiner Edith noch bei mir irgendwelche Nachkommen gibt, habe ich die Stiftung ins Leben gerufen.“