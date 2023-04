Markus Singer neuer CSU-Ortsvorsitzender in Marktoberdorf

Teilen

Der neue CSU-Vorstand in Marktoberdorf (v. li.): Irene Bihler (Schatzmeisterin), Andreas Grieser (Beisitzer), Ulrike Sigfrid (Schriftführerin), die drei stellvertretenden Vorsitzenden Eduard Gapp, Peter Leschok, Hans-Peter Winterhalder und der neue Ortsvorsitzende Markus Singer. © Sigfrid

Marktoberdorf – Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Marktoberdorf wurde ein neuer Vorsitzender gewählt. ­Markus Singer führt den Ortsverband künftig an. Er fordert: „Wir müssen auf die Leute zugehen und sie einbinden.“

Singer freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen machte er deutlich, wie wichtig es sei, „Teilhabe zu stärken, aktive Politik zu gestalten, um die Menschen vor Ort zu begeistern und eine weibliche politische Teilhabe, auch ohne Quote“ zu ermöglichen.



Markus Singer folgt als Vorsitzender auf Andreas Grieser, der weiterhin als Beisitzer und Stadtrat sein Fachwissen bei anstehenden Entscheidungsprozessen mit einbringen will. Ihn lobte auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: „Wenn man dich braucht, bist du da.“



Ansonsten gab es bei den Vorstandswahlen nur wenige Veränderungen bei den bisherigen Positionen. Irene Bihler ist jetzt für die Finanzen verantwortlich und Peter Leschok wurde zum Zweiten Stellvertreter in die Vorstandschaft gewählt.

Mit einer Schweigeminute wurde dem erst kürzlich verstorbenen Ehrenmitglied Xaver Huttner gedacht, der seit knapp 60 Jahren Mitglied in der CSU war. In seinem Nachruf erinnerte Eduard Gapp mit einem Schmunzeln daran, wie der Verstorbene seit Urzeiten als „Wahl-Plakatekleber“ erfolgreich dafür sorgte, dass die Plakate Wind und Regen trotzten.



„Eine globale Krise reiht sich an eine andere“, so das Fazit von Bürgermeister Hell. In seinem Bericht über die Projekte der Stadt betonte er, dass man jedoch nicht alles negativ sehen solle. So sei es gelungen, den Kindergarten in der Saliterstraße pünktlich fertig zu stellen und beim Neubau der Martinsschule sei „alles im Rahmen“. Der Ausbau der Betreuungsplätze für Kindergarten- und Schulkinder, Renovierung der Feuerwehrhäuser, Sicherung des Trinkwassers und der weitere Ausbau regenerativer Energien seien zukünftige Herausforderungen. Das bedeute einen immensen Bürokratieaufwand und koste viel Energie, so Bürgermeister Hell.



Mit dem „Technologietransferzentrum“, für dessen Genehmigung sich Angelika Schorer MdL eingesetzt hatte (der Kreisbote berichtete mehrfach), würde sich die Stadt zu einem Wirtschaftsstandort von morgen weiterentwickeln.



Dr. Wolfgang Hell wurde für 10 Jahre, Roland Müller für 20 Jahre Mitgliedschaft im CSU-Ortsverband geehrt.