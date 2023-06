Markus Söder: „Kaufbeuren ist uns lieb und teuer!“

Von: Marco Tobisch

Markus Söder (vorne rechts) bei seiner Ankunft in Kaufbeuren. Links Kaufbeurens OB Stefan Bosse. © Tobisch

Kaufbeuren – Das geht runter wie Öl: „Kaufbeuren ist das Tor ins Allgäu, Kaufbeuren ist uns lieb und teuer!“ So äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz in und über Kaufbeuren, wo am heutigen Dienstag eine Sitzung des bayerischen Kabinetts stattfand.

Die vielen Polizeiautos und Securitys rund ums „Grüne Zentrum“ ließen bereits erahnen, dass hier Prominenz erwartet wird. Ab kurz vor 11 Uhr kam Markus Söder vorgefahren und wurde von OB Stefan Bosse in den Eingangsbereich begleitet, wo sich Söder ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Sein Eintrag im Wortlaut: „Eine Perle im Allgäu! Und das schönste Tor ins Allgäu!“

Nach dem Ministerpräsidenten trugen sich auch sämtliche anderen anwesenden Minister ins Buch ein. Letzter: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der erst kurz vor Beginn der zweistündigen Kabinettssitzung eintraf. Wie die Stadt mitteilt, habe das Goldene Buch, das in zwei Jahren 100-Jähriges feiert, dank der vielen Einträge am Dienstag „eine historisch besonders bedeutsame Seite“ erhalten.

Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links) trug sich am Dienstag ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren ein. © Tobisch

Großes Thema während der zwei Stunden Sitzung: Moore (mehr dazu in Kürze) und allgemein der Klimaschutz. OB Bosse dazu stolz: „Es ist eine große Ehre, dass Ministerpräsident Markus Söder und sein Kabinett hier in Kaufbeuren zusammenkommen, um über den Klimaschutz zu beraten.“ Ganz zufällig ausgewählt wurde Kaufbeuren als Veranstaltungsort übrigens nicht. Wie Markus Söder bei der Pressekonferenz unmittelbar nach Sitzungsende bekanntgab, darf sich die Stadt über weitere Unterstützung der Staatsregierung für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Kaufbeuren (zehn Millionen Euro, andere Hälfte zahlt die Bahn) freuen. Derzeit laufen laut Söder letzte Gespräche mit Grundstückseigentümern dazu.

Ferner unterstütze der Freistaat den Neubau eines staatlichen Behördenzentrums an der Bahnhofsstraße, gebe neue Impulse für den Neubau der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (Fachbereich Finanzwesen) sowie für den Fliegerhorst Kaufbeuren.

Zum Fliegerhorst äußerte sich auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der bei der Pressekonferenz ebenfalls das Wort hatte. Er appellierte an den Bund, es sei wichtig, am Fliegerhorst Kaufbeuren weiter zu investieren. Konkret nannte Holetschek die Renovierung der Start- und Landebahn. Kaufbeuren sei „einer der wenigen Militärflughäfen in Süddeutschland, den sollte man in diesen Zeiten nicht aus den Augen verlieren“, so der Allgäuer.