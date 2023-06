Martinsschule: Ausstellung will Ästhetik des Projekts zeigen und offene Fragen beantworten

Von: Angelika Hirschberg

Hunderte von Plänen, zahlreiche Modelle und historische Fundstücke haben sich angesammelt und stehen nun Interessierten offen. Eine erste Sichtung haben bereits Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (v.l.), die Architekten Fedor Kusmierz und Laura Westermayr sowie Schulleiter Jörg Schneider vorgenommen. © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – Die vermutlich größte Baustelle in der neueren Geschichte der Stadt nimmt Formen an. Der Rohbau der Grundschule St. Martin wächst in die Höhe, Ende vergangener Woche wurde bereits die Decke des ersten Obergeschosses betoniert. Weil mit jedem Baufortschritt auch das Interesse der Bürger wachse, hat sich die Stadt auf Initiative von Projektleiterin Amica-Laura Westermayr entschlossen, baubegleitend eine Ausstellung zu veranstalten. Bei der Eröffnung des Showrooms im Emmi-Fendt-Haus zeigten sich die Verantwortlichen zuversichtlich: „Wir sind positiv gestimmt, dass es so gut weitergeht“, sagte Architekt Fedor Kusmierz.

Die Baustelle liege im Plan, meinte er, und stellte die Fertigstellung des Rohbaus für den kommenden Herbst in Aussicht. Ziel sei es, das Gebäude vor dem Winter dicht zu bekommen, sprich den Einbau von Fenstern und Dach voranzubringen, so dass über die kalte Jahreszeit mit dem Innenausbau begonnen werde. Die Stadt rechnet für 2025 mit dem Einzug von Schülern und Lehrern sowie mit der Aufnahme des Unterrichts. Herausforderung jetzt, so Kusmierz, sei die beengte, innerstädtische Zufahrt, wenn bald vier oder mehr Firmen, inklusive Gerüst- und Kranbauer die Baustelle anfahren wollten. Außerdem hätten nicht so viele Gewerke ihre Angebote abgegeben wie erwartet. Eine gute Nachricht sei jedoch, das bestätigte auch Laura Westermayr vom städtischen Bauamt, dass sich die Baukostensteigerungen in Grenzen hielten. Seit 2020 hätten sich die veranschlagten Kosten jährlich lediglich um rund fünf Prozent erhöht. Im Vergleich zum offiziellen Baukostenindex sei die Abweichung unterdurchschnittlich gut.

Nicht nur bei den Lehrern, vor allem bei den Schülern sei die Vorfreude groß, konnte Schulleiter Jörg Schneider berichten, als er schmunzelnd eine Art Spickzettel aus der Tasche zog. Auf den hatten die Kinder notiert, wie sehr sie sich auf die neue Schule freuten. Ein Viertklässler ziehe gar in Erwägung, ein bis zwei Schuljahre zu wiederholen, um den Einzug nicht zu verpassen.



Hier rückt die Betonpumpe an: Thomas Häring fotografierte vom Hochbaukran aus auf einen Teil des neuen Schulhauses und den Schulhof. © Foto: Häring

Ausstellung im Emmi-Fendt-Gebäude

Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr kann die Ausstellung besichtigt werden, die die Geschichte der Martinsschule und die Entwicklung des Neubaus dokumentiert. Projektleiterin Laura Westermayr steht dabei auch für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Workshops und Vorträge sind ebenfalls angedacht. Eine ausführliche und lebendige Dokumentation der Baustelle ist auch über den Blog der Film- und Fotofreunde gegeben: www.baustellenfilmer.de.