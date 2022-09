Mauerstetten feiert seine neue Dreifachturnhalle mit einem Festakt

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Planer Thorismuth Gaiser (links) überreichte Bürgermeister Armin Holderried einen Abschluss-Stein, der an den erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahme erinnern soll. © Körber

Mauerstetten – Im Beisein einer ganzen Reihe geladener Ehrengäste, mit Landrätin Maria Rita Zinnecker, den Landtagsabgeordneten Angelika Schorer, Franz Josef Pschierer und Bernhard Pohl an der Spitze, feierte ganz Mauerstetten gemeinsam mit Sportvereinen, Architekten und Firmenvertretern die offizielle Eröffnung der neuen Dreifachturnhalle.

Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich eingefunden, um zu sehen, was am Ende dieser Baumaßnahme, die als „wahrer Kraftakt“ der Gemeinde bezeichnet werden kann, herausgekommen ist. Bereits seit vielen Jahren, so Bürgermeister Armin Holderried, sei in seinem Kopf aber auch in den Köpfen von Vorstandsmitgliedern der Sportvereine und der Gemeinderatsmitglieder, der Gedanke zum Neubau einer entsprechenden Sporthalle herumgegeistert. Die vorhandenen Kapazitäten des „Sonnenhofs“ und der Schulturnhalle reichten schon seit langem bei weitem nicht mehr aus. So wurde schon vor etlichen Jahren im Gemeinderat der Entschluss gefasst, das „Projekt Dreifachsporthalle“ in Angriff zu nehmen.

Nach einem von der Gemeinde im Jahr 2015 ausgeschriebenen Wettbewerb erhielt das Planungsbüro Riehle & Assoziierte aus Reutlingen den Auftrag, das Großprojekt „Dreifachsporthalle“ zu planen und umzusetzen. Im Februar 2019 erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen, und so konnte im Sommer des gleichen Jahres der symbolische Spatenstich ausgeführt werden. Schweres Gerät der Firma Hubert Schmid kam zum Einsatz, um die insgesamt 15.000 Quadratmeter große Fläche entsprechend in Form zu bringen. Nicht weniger als rund 20.000 Kubikmeter Erdreich mussten bewegt werden. Im Spätherbst 2019 konnte dann mit dem Rohbau begonnen werden.



Der Gemeinderat habe, so Holderried, die gesamte Zeit entschlossen hinter dem Projekt gestanden, wenn man auch nicht immer der gleichen Meinung gewesen sei. Rund 11,8 Millionen Euro mussten dafür in die Hand genommen werden. Eine für Mauerstetten enorme Summe, die aber, wie Holderried ergänzte, aus Eigenmitteln und ohne staatliche Förderung erfolgen konnte. Kein Cent sei aus Darlehen geflossen. Nach diesen einführenden Worten ließ man – statt vieler Festreden – in einem kurzweiligen „Frage- und Antwortspiel“ das ganze Geschehen noch einmal Revue passieren.



So erklärte Sportchef Werner Höbel, dass der Neubau dieser Halle erst so richtig feststand, als der Boden nachgewiesenermaßen frei von vorgeschichtlichen Funden gewesen sei. Dieses Thema hatte längere Zeit wie ein Damoklesschwert über dem Projekt geschwebt. Toni Höbel, ein „Urgestein“ des Sportvereins, hatte im Bauteam die Aufgabe die Interessen aller Vereinsmitglieder zu bündeln und zu vertreten. Er betonte dabei, dass gerade die Besichtigungsfahrten mit dem Planungsteam außerordentlich wichtig gewesen wären. Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel, selbst seit seiner Jugend im SV Mauerstetten aktiv, bezeichnete die neue Halle als ein Aushängeschild der Gemeinde.



Marina Zabel und Emely Wagenseil, zwei aktive Sportlerinnen, dankten den Verantwortlichen dafür, eine derart großzügige und bestens ausgestattete Dreifachsporthalle geschaffen zu haben. Der Abschied vom vertrauten Sonnenhof wäre am Anfang schwer gefallen – mittlerweile sei man nun hier in der neuen Halle „gut angekommen“ und habe auch diese als „neues Wohnzimmer“ voll akzeptiert.



Thorismuth Gaiser, Geschäftsführer des beauftragten Planungsbüros Riehle & Assoziierte aus Reutlingen, freute sich, dass am Ende, nach oftmals harten aber fairen Verhandlungen, etwas so Besonderes herausgekommen sei. Das erfülle ihn mit Stolz, ebenso, dass finanziell und auch hinsichtlich Fertigstellung eine perfekte „Punktlandung“ gelungen sei.

Schmunzelnd sagte Gaiser den Mauerstettener Bürgern zu, sofort in Mauerstetten ein neues Projekt angehen zu wollen. Der Planer überreichte an Bürgermeister Holderried zur Erinnerung einen „Abschluss-Stein“, der an besonderer Stelle im Haus noch verbaut werden soll.



Die Gemeinde wird die Halle im Rahmen eines „Betreibermodells“ den Sportvereinen gegen Gebühr zur Verfügung stelle. Trotzdem dürften dadurch die jährlichen Betriebskosten, die der Bürgermeister zwischen 150.000 bis 180.000 Euro bezifferte, nicht abgedeckt werden. Andererseits hätten aber nun alle sporttreibenden Bürgerinnen und Bürger etwas von dieser Halle, die in ihrer Art auch eine Begegnungsstätte sein soll.