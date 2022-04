„mauke – DIE BAND“ präsentiert ihren neuen Schlagzeuger

Von: Ingrid Zasche

„mauke – DIE BAND“ präsentiert ihren neuen Schlagzeuger (vorne v. li.): Frontmann Wolfgang Klemm, Gregor „Trommelstecken-Zasche“, Band-Poet und Schlagzeug-Pensionär O. Michael Siegmund. (dahinter v. li.) „Der Bezaubernde Björn“ Siegmund, Sven „Fastfinger“ Siegmund, „Vizekonsul (mütterlicherseits)“ Dieter Schaurich, „Professor Dr. Dr.“ Herbert Stumpe – „Die Intelligenz der Band“ © Zasche

Blonhofen – Kürzlich sorgten die Kaufbeurer Kulturpreisträger 2013 und Träger des Bayerischen Mundartpreises 2019 „mauke – DIE BAND“ in Max Zitts Theaterstadl in Blonhofen nach zwei Jahren wieder für einen ausverkauften Saal. Sie präsentierten – unter anderem wegen der coronabedingt geringen zur Verfügung stehenden Probenzeit – zwar kein neues Programm, aber unter dem begrüßenden Titel „Diener Zasche“ ihren neuen Schlagzeuger Gregor Zasche. Mit ihm und ihren bisherigen Erfolgsstücken begeisterten die hochmusikalischen paurischen Mundart-Kabarettisten ein weiteres Mal ihre Fans und rissen das Publikum zuverlässig zu Lachstürmen hin.

Dem allgäuerischen Teil des Publikums zuliebe moderierte Frontmann Wolfgang Klemm die einzelnen Songs größtenteils „nouch dr Schröft“, sprich: auf Hochdeutsch. Die Einleitung der jeweiligen Lieder erfolgte jedoch jeweils mit einem paurischen „Stickl“ vom Band-Poeten und nun pensionierten Schlagzeuger O. Michael Siegmund. Seinem Nachfolger zu Ehren hatte Siegmund für ihn extra ein Stickl verfasst, in welchem er versprach, auf jeden Fall weiterhin zwerchfell­erschütternde Liedtexte und Stickl zu kreieren, während Gregor Zasche künftig an seiner Stelle den Takt in der Band vorgeben wird und außerdem den Altersdurchschnitt merklich senkt. Zasche (Jahrgang 1988), im bürgerlichen Leben Braumeister, war von 1997 bis 2007 Schlagzeuger in der Tänzelfestknabenkapelle, parallel auch im von seinem damaligen Schlagzeuglehrer an der Musikschule Kaufbeuren, Stefan Beranek, gegründeten Percussion­ensemble. Nach Erreichen der TKK-Altersgrenze wechselte Zasche in die Stadtkapelle Kaufbeuren und von dort ins Symphonische Blasorchester der Musikschule Kaufbeuren.



Wolfgang Klemm musizierte schon in der Stadtkapelle mit Zasche zusammen, und man treffe sich auch seit Jahren in der Saskaler Armee. „Ich find’s toll, bei mauke mitzumachen – da kann ich wenigstens die ganze Zeit spielen. In einer Blaskapelle hat das Schlagzeug ja doch sehr viele sehr lange Pausen...“, meinte Zasche.



Eines der Markenzeichen von mauke ist, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Während Klemm nach der Melodie von „Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen“ beseelt die Freundschaft zum Schlagzeug-Pensionär Siegmund besingt, kommentiert dieser trocken „wenn ich dan Plootz ock sah, dou kennt ich flenn“ , was er aber schließlich mit „s wor jo ne su gemejnt – sein mr ock wiedr gutt“ abschwächt. Leonard Cohens „Halleluja“ heißt jetzt „Olles Thuja/Hallo Julia“, worin der Sichtschutz für eine private FKK-Anlage und die zarte Liebe zur strengen Amtsleiterin Julia Müller besungen wird.

Echtes Gablonzer Liedgut wie „O menner Ziege ho ich Frejde“ wurde dagegen fetzig verrockt. Die Geschichten vom Badetag (Caprifischer) oder vom Pilzgericht für Gustl oder von der „Sensibilität des Mannes“ haben ihren festen Platz im Programm, ebenso wie der im Original gesungene Hit „Please release me“. Er wird jedes Mal zum Gaudium des Publikums dreisprachig vorgetragen: mit von Herbert Stumpe sorgfältig artikulierter hochdeutscher Übersetzung und sehr eigenwilliger paurischer Auslegung von O. Michael Siegmund („Mach kej Thiatr, Ale! Mir zweje sein wie Rejcherworscht und Moubuchte uf enn Tallr“).

Die Zuhörer im Saal, allen voran der Mauke-Fan-Club in grün-weißen Fan-Shirts, sangen und klatschten wie immer begeistert mit. Und selbstverständlich verwandelte sich Siegmund bei „Wenn de Glasl (die Glocken) hell erklingen“ mit einem „olejbschn Kouptichl“ wieder in „Michaela“ und zeterte zahnlos in kreischendem Falsett „Nej, nej, nej, du alr Sifflich!“ , bevor der betrunken heimgekehrte Gatte eins mit der „Pletsche“ verpasst bekommt. Dieses beliebte Paradestück erhielt bereits bei der Anmoderation enthusiastischen Applaus. Die Kennmelodie „Mauke, Mauke“ (Icecream) und das traditionell endgültig allerletzte Stück bei den Zugaben „Nimm (Sag) beim Abschitt leise Servus“ dürfen ebenfalls in keinem Programm mehr fehlen.

In „Mauke, Mauke“ konnte „Fast Finger“ Sven Siegmund am Synthesizer seine Pianistenqualitäten so richtig entfalten. Bassist „Vizekonsul (mütterlicherseits)“ und Hobby-Instrumentenbauer Dieter Schaurich weihte seinen neuen Bass, Modell „Schaurich amBassador III“ ein. „Strom-Gitarrist“ „Professor Dr. Dr.“ Herbert Stumpe, „die Intelligenz der Band“, entlockte seinem Instrument bei „Dr dritte Mon“ unter anderem Zithertöne und „Der Bezaubernde Björn“ Siegmund sorgte selbst dann für Gesang – bei „Olles Thuja“ sogar als bemerkenswerter Countertenor – wenn Leadsänger Wolfgang Klemm eine Instrumental-Einlage brachte: Klemm beherrscht auch Flügelhorn, Akkordeon, Kazoo und Akustikgitarre.



Alle Punkte des Gag-Feuerwerks hier einzeln aufzuzählen, würde zu weit führen – aber es war auf jeden Fall wieder ein herrlich amüsanter Abend.