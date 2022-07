Das Unternehmen

125-jähriges Jubiläum im Familienunternehmen Mayr

Von: Wolfgang Becker

Drei Generationen: Fritz Mayr junior (li.) und sein Sohn Ferdinand (re.) freuen sich mit dem 96-jährigen Seniorchef bei der Feier. © Becker

Mauerstetten/Ostallgäu – Das Familienunternehmen mayr® Antriebstechnik aus Mauerstetten feierte letzte Woche ein ganz besonderes Jubiläum: Das 125-jährige Bestehen seit seiner Gründung durch Christian Mayr im Jahre 1897. Mittlerweile wird der weltweit agierende Marktführer mit seinen Produkten durch Ur Ur Enkel Ferdinand Mayr in der fünften Generation geführt. Er steht an der Spitze eines neu gegründeten Geschäftsleitungs-Teams, das alle strategischen und operativ relevanten Themen abdeckt. Das für seine Ausrichtung als Familienunternehmen bekannte Werk feierte entsprechend wie eine „Großfamilie“: Mit der gesamten Belegschaft sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Zum Ende der Feier gab es noch eine Überraschung sowie Geschenke vom Betriebsrat und den Azubis.

Nach einer Tanzeinlage der „Schlaubis“ vom Kindergarten St. Vitus begrüßte Geschäftsführer Günther Klingler die zahlreichen Gäste aus Politik und Gesellschaft sowie die Vertreter aus den Niederlassungen im Ausland. Er freute sich über die anwesenden „Ehemaligen“, die „Pionierarbeit geleistet haben“ und sagte: „Insbesondere geht mein ganz besonderer Gruß an alle Mayr-Mitarbeiter, die das Fundament dieses Unternehmens sind.“ Unter den Ruheständlern war auch Monika Haug mit 48 Jahren Betriebszugehörigkeit, welche aus ihrer Zeit berichtete. „Wenn ich Fehler gemacht habe, musste ich samstags arbeiten“, erzählte sie und fügte hinzu: „Aber es war immer schön, hier zu arbeiten!“

„Eigener Fingerabdruck“

Klingler sprach von einem stolzen Jubiläum, weil es gelungen sei, aus den Anfängen einer kleinen Mühlenschreinerei ein internationales Unternehmen zu bauen. Mit richtigen Entscheidungen seien der „eigene Fingerabdruck“ bewahrt und mit „innovativen Produkten neue Branchen erobert“ worden – in vielen auch als Marktführer. Es habe sich ein krisenfestes, stabiles Unternehmen entwickelt, das international ausgerichtet ist. Dazu gehöre das „WIR-mayr“, das jeden Tag mit Händen greifbar sei. In einem sich anschließenden filmischen Streifzug um die Welt präsentierten sich alle Niederlassungen von Asien über Europa bis in die USA.

Die „Großfamilie Mayr“ feiert das 125-jährige Bestehen des Unternehmens mit einem Festakt. © Günter

Geschichte lebt weiter

Gastredner Karl Haeusgen, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), sagte: „Familienunternehmen zeichnet aus, dass sie über den Tag hinaus sehen.“ Man nehme den Zeitgeist wahr, ohne ihm zu erliegen: Modernität habe nichts mit Mode zu tun und Tradition nichts mit Rückständigkeit. „In Familienunternehmen lebt die Geschichte weiter in den Geschichten, die weiter erzählt werden“, so der Vertreter des größten Industrieverbandes in Deutschland. Die Brücke im Übergang zwischen Großvater und Enkel in der Kombination mit Klingler als Geschäftsführer bezeichnete er als „Glücksfall.

„Hidden Champion“

Korbinian Mayr-Kennerknecht, freier Autor, Schriftsteller und Bruder von ­Ferdinand Mayr, sprach im Interview über die von ihm verfasste Familienchronik „Hidden Champion – von der Mühlenschreinerei zum Weltmarktführer“. Er machte deutlich, dass sein Großvater den Produktionswandel vom Handwerks- zum Industriebetrieb eingeleitet habe, manchmal auch durch ein „Nein“ und durch entsprechende Gestaltungsräume. Christian Illig, seit kurzem als Finanzvorstand (CFO) Mitglied der Geschäftsführung, sprach von einer „verrückten Zeit“, in der man Risiken früh erkennen müsse, aber auch Chancen ergriffen werden könnten. „Wir haben schnell reagiert und konnten beraten, verkaufen, produzieren und liefern“, so der Vorstand, „wir bieten attraktive Arbeitsplätze mit Freiraum zur Entwicklung.“

Zukunft des Unternehmens

Ferdinand Mayr sah die gemeinsame Feier auch als Möglichkeit zum „Innehalten“. In seinen Gedanken zur Zukunft des Unternehmens sah er die Zukunft als „Gedankenkonstrukt“. „Wir planen für morgen und werden manchmal rausgerissen“, sagte er und machte dies beispielhaft an Corona und am Ukrainekrieg fest. Es sei schwierig, die Zukunft zu planen, sie müsse aber „Handlungsspielraum“ bieten. „Die Zukunft ist ein Potenzialfeld: Plan und Vision helfen, aber nichts ist final planbar“, so der Geschäftsführer.

Gelegenheiten zum Klatschen gab es oft, doch Applaus brandete im Festzelt auf, als Seniorchef Fritz Mayr völlig überraschend in seinem Rollstuhl zur Bühne gefahren wurde. Der 96-Jährige hat in der Entwicklung des Unternehmens eine maßgebliche Rolle gespielt. Lächelnd und entspannt mit einem Glas Sekt in der Hand war diesem die Freude anzusehen.

„Das Nötige gemacht“

Im Gespräch mit dem Kreisbote antwortete Ferdinand Mayr auf die Frage, ob sein Großvater jemals geahnt hätte, dass die Firma Mayr einmal weltweit agieren würde: „Mein Großvater hat einmal gesagt: ‚Ich habe nie geplant, die Firma in diese Größe zu führen.‘ Er hat immer das Nötige gemacht und war offen für das, was kommt.“ Die Ausbildung sieht er als einen großen Schlüssel, insbesondere mit der eingebrachten Digitalisierung und dem Ausspielen der Internationalität. Besonderes Lob hatte er für den bisherigen Geschäftsführer Günther Klingler, der 2023 in den Ruhestand geht und weiterhin als Teil der Geschäftsführung beratend aktiv ist: „Er war generationsübergreifend der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort!“

Klingler hat nach seinen eigenen Worten ein „großes Vertrauen und hohe Wertschätzung“ durch Seniorchef Fritz Mayr erfahren, als er den „Übergang gestaltend begleiten“ durfte: „Es war schwierig, aber es ist ein Highlight, dass es gelungen ist.“ Er sei mit „Herzblut im Unternehmen“ tätig gewesen, freue sich aber jetzt auch auf den Ruhestand. Er gehe nun auf „Deutschland-Tour“ und werde die Imkerei wieder beginnen, die er mit 18 Jahren begonnen und berufsbedingt aufgegeben hatte.



Das Geschenk des Betriebsrates war ein Bild des Unternehmens und den Köpfen aller Mitarbeiter. Die Azubis präsentierten einen selbst gebauten „Hau den Lukas“, an dem der Chef gleich üben durfte. Die Journalistin Katja Voigt führte in launiger Art auch mit Interviews durch die Veranstaltung, die musikalisch von der Mayr-Musikkapelle unter Leitung von Richard Neuhauser umrahmt wurde.

Das Unternehmen

Historie

1897 Gründung durch Christian Mayr

1958 Beginn der Entwicklung von Sicherheitskupplungen

1965 Fritz Mayr übernimmt die Geschäftsführung

1973 Umzug von Kaufbeuren nach Mauerstetten

2006 Günther Klingler Geschäftsführung

2006 bis 2014 Produktionserweiterung in Mauerstetten

2018 Ferdinand Mayr Geschäftsführung

2018 Kommunikationszentrum „mayr.com“

2020 Umbau Hallen 1 und 2, neues Sozialgebäude

2021 automatisches Hochregallager

1963 bis 2020 Niederlassungen in England, Singapur, Frankreich, USA, Italien, Polen, China und Japan

1.350 Mitarbeiter, davon 760 in Mauerstetten

Produktion unter anderem von Sicherheitsbremsen und -kupplungen für Antriebsmaschinen, Aufzüge, Windkraftanlagen und Bühnentechnik