„Von der Wiege bis zur Bühne“ – aus dem wilden Leben von Meggy Schneider

Von: Angelika Hirschberg

Meggy Schneider (v. li.) und Kenny Behnke-Gapp präsentierten laut und stolz Schneiders Biografie. © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – „Are you ready?“ – „Yeah!“ Die große Familie war da, der Stammtisch brechend voll und von Blochums Speisemeisterei aus schallte vergangenen Samstagabend Rockmusik gen Marktplatz. Konzertveranstalter Josef „Meggy“ Schneider hatte zur Vorstellung seiner Biografie „Von der Wiege bis zur Bühne“ eingeladen. Leise Töne sind dabei seine Sache nicht.

Wer glaubte, an diesem beschaulichen Juniabend im Blochum werde „nur“ gelesen, der wurde rasch eines besseren belehrt: Musik, besser gesagt Hard Rock und Heavy Metal heizten den Zuhörern ein, die in Meggys „zweites Wohnzimmer“ gekommen waren, um der angekündigten Lesung beizuwohnen. Zwischen kultigen Rocksongs, live und vom Band, las Autorin und Sängerin Kenny Behnke-Gapp aus dem Buch, das das bewegte Leben des Unterthingauers in zahlreiche humorvolle Anekdoten packte. Viele Telefonate und tränenreiche Gespräche hatten Schneider und seine Autorin miteinander geteilt, während das 180 Seiten starke Werk entstand. Sichtlich bewegt begrüßte Meggy Schneider denn auch sein Publikum und sagte über seine Mitstreiterin am Buchprojekt: „Wir sind auf der selben Wellenlänge.“ Die Autorin, die mit ausdrucksstarker Stimme las und als Rockröhre vollends überzeugte, singt in verschiedenen Heavy Metal Coverbands und hat ein Solo-Projekt mit dem Namen „Kenny Rocks“.



Anekdoten aus einem bewegten Leben

Wer den Begründer des ersten Status Quo Fanclubs im Allgäu und umtriebigen Musikfan Meggy Schneider bisher lediglich als Veranstalter legendärer Rockabende und Konzerte kannte, wurde an diesem Abend von neuen Facetten überrascht. Natürlich, Schneider und seine Jungs hatten einst erwartungsgemäß über die Strenge geschlagen, sich betrunken und das eine oder andere Hotelzimmer demoliert. In Meggy Schneiders Biographie überwiegen aber vor allen die Geschichten über die Liebe zur Musik und über Freundschaft, also wie der eine den anderen aus der Patsche zog. Wie mit Leidenschaft und Hemdsärmeligkeit Festivals organisiert und unvergessliche Musikerlebnisse in die Region gebracht wurden, auch davon zeugt dieses Buch. Und von den starken Nerven, die vermutlich unabdingbar sind für einen Konzertveranstalter der Szene.



Drei Mal (mindestens) sprang Meggy Schneider bereits in jungen Jahren dem Tod von der Schippe. Und fühlte sich bereits mit 13 dazu berufen, gute Musik unter die Leute zu bringen. Mit dem eigenen Kassettenrekorder und lauter Musik drehte er damals seine Runden ums örtliche Freibad. Es sollten nicht viele Jahre vergehen, bis er mit dem ersten selbst veranstalteten Disko-Nachmittag den Auftakt für sein Leben als Veranstalter und professioneller Musikfan machte. „Einfach machen“, damals wie heute seine Devise. Oder, wie es Meggy gerne selbst sagt: „Let the river flow“.



Der Metal-God des Allgäus

Meggy Schneider ist einer der größten Veranstalter von Hard Rock und Heavy Metal Konzerten im Allgäu. Mit seiner Agentur „Rockabend Concerts“ brachte er große Bands in die Provinz und versammelte oft tausende von Fans in ausverkauften Hallen. Seit ein paar Jahren ist es stiller um das Allgäuer Rock- und Metal-



Urgestein geworden: die Pandemie und die Folgen der eigenen Covid-Erkrankung haben an Leib und Seele gezehrt. Nun soll aber nach einem ersten Revival im Mai am 6. Oktober ein weiterer legendärer Rockabend in der Diskothek Papillon über die Bühne gehen. Es werden wieder „viele alte und neue Klassiker“ zu hören sein, verspricht Vollblut-Rockfan Schneider, der trotz allen Widrigkeiten vieles kann, nur eines nicht: still sitzen und leise sein.