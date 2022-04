Mehr Kita-Plätze in Kaufbeuren

Von: Mahi Kola

Die Stadt Kaufbeuren muss gemeinsam mit den freien Trägern wohl deutlich mehr Kita-Plätze schaffen als bisher geplant. © Symbolfoto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Kaufbeuren – Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Kauf­beuren steigt immer weiter. Die Betreuungssituation wird sich laut Prognose in den nächsten Jahren deutlich verschärfen. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde der erhöhte Bedarf ebenso wie geplante Projekte thematisiert.

Die Kommune müsse gemeinsam mit den freien Trägern wohl deutlich mehr Kita-Plätze schaffen als bisher geplant. Wie Tanja Stölzle als Leiterin der zuständigen städtischen Abteilung erläuterte, liege das zum einen am Trend zu längeren Betreuungszeiten und einem höheren Anteil von Kindern unter drei Jahren, die in den Krippen betreut werden. Außerdem sei mit weiteren Zuzügen, wie aktuell beispielsweise Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu rechnen. So werde sich Stölzle zufolge die Betreuungssituation in den nächsten Jahren, gerade im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, „deutlich verschärfen“. Im Innenstadtbereich, sowie in Hirschzell und Oberbeuren bestünde ein weiterer Ausbaubedarf, der sich auch aus dem Bedarf an Betreuungsplätzen für Grundschulkinder ergibt. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem Schuljahr 2026/27 auch für Grundschulkinder gilt, sei einer der Faktoren, die die Planung erschweren und die Stadt vor große Herausforderungen stellen.



Stadt im Austausch mit Trägern

„Wir schaffen und schaffen, kommen aber nicht richtig hinterher“, fasste Oberbürgermeister Stefan Bosse die Entwicklung in diesem Bereich zusammen. Es handle sich um ein „Riesenthema“, das mit einigen Herausforderungen verbunden sei. Zahlreiche Projekte seien im Gespräch, und doch zeigten sich freie Träger wie Kirchen oder Verbände bedingt durch die Coronakrise und den herrschenden Personalmangel sehr zurückhaltend, was die Planung neuer Kitas und Kita-Plätze betrifft. Die Stadt wünschte sich hier klare Aussagen, um zeitnah planen zu können. Sonst müsse die Stadt zwangsweise einspringen, denn „wir stehen unter Druck, weil wir den Rechtsanspruch erfüllen müssen“, so Familienreferent Alfred Riermeier. Dabei sei die gegebene Vielfalt von Trägern und pädagogischen Konzepten durchaus erwünscht und begrüßenswert.



Dem Personalmangel entgegenwirken

Auch der Personalmangel ist ein Thema, das die Stadt nach wie vor umtreibt. In den städtischen Kitaeinrichtungen seien zwar zurzeit alle Stellen besetzt, künftig werden aber einige neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen, um dem steigenden Betreuungsbedarf begegnen zu können. Um neues Personal nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten, sah auch Holger Jankovsky als Jugendbeauftragter des Stadtrates Handlungsbedarf. Mehr Wertschätzung für die Arbeit der Pädagogen und offene gegenseitige Kommunikation nannte er als wichtige Pfeiler. Auch müsse es für den erhöhten Arbeitsaufwand unter anderem Leistungsboni für die Kita-Leitungen, mehr Transparenz und stärkere Einbindung der Mitarbeiter in Bezug auf den Ausbau und die Zukunft der Einrichtungen geben. Auch eine Imagekampagne schlug ­Jankovsky vor.

Geplante Projekte

Bis 2026 sollen 135 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und rund 200 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren neu geschaffen werden. ­Voraussichtlich im Juni bezieht der Kindergarten an der Grünwalder Straße in Neugablonz seinen Neubau mit insgesamt 166 Betreuungsplätzen. Der nicht mehr wirtschaftlich sanierbare Altbau soll zunächst weiter genutzt werden. Weitere Plätze sollen unter anderem durch die Errichtung eines Kinderhauses an der Falkenstraße, eine Erweiterung der Kita Guter Hirte in der Wiesenthalter Straße in Neugablonz und eine weitere Gruppe des Waldkindergartens Mosaik an der Liegnitzer Straße entstehen.