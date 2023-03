Ohne sie läuft der Laden nicht – Ostallgäuer Klinikangestellte gehen auf die Straße

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Uschi Zwick (Verdi, li.) hat zum Gespräch mit Mitarbeitern der Pflege geladen: Christine Hirt (v. li.), Jennifer Henning, Martin Gelück, Personalrat der Kliniken OAL-KF, und Cornelia Sebald. © Foto: Hirschberg

Ostallgäu – Seit 34 Jahren arbeite sie in der Pflege, jetzt sei es genug. Christine Hirt, Krankenschwester am BKH Kaufbeuren, geht wie viele ihrer Kollegen zum ersten Mal in den Streik. „Wir arbeiten am Limit“, pflichtet ihr Jennifer Henning (28) bei. Dass sich für die Beschäftigten im Gesundheitswesen etwas zum Besseren ändert, dafür tritt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein. Sie hatte kürzlich zu einem großen Streik aufgerufen. Derzeit wird verhandelt, denn „die Menschen müssen verstehen, dass ohne uns der Laden nicht läuft.“

Streiken sei ein Grundrecht, sagt Uschi Zwick, Gewerkschaftssekretärin von Verdi und zuständig für den Bereich Gesundheit und soziale Dienste. Gerade in der Pflege machen jedoch viele Angestellte von ihrem Grundrecht keinen Gebrauch, weil sie Patienten und Kollegen aufgrund einer ohnehin schon auf Kante genähten Personallage nicht im Stich lassen wollen. So wie Christine Hirt, der nach 34 Jahren in der Krankenpflege angst und bang ist: „Es ist ein wunderbarer Beruf. Aber wer soll ihn unter diesen Umständen noch machen?“ Sie geht deshalb auch zum Wohl ihrer Kolleginnen und Kollegen und in nächster Konsequenz auch für ihre Patienten auf die Straße. Uschi Zwick schränkt ein, dass Verdi keinen Streik mit der Brechstange verordnet hat, sondern dass für die Streiktage im Vorfeld Notdienst-Vereinbarungen mit den Kliniken getroffen wurden.



Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro mehr. „Wir brauchen die Wertschätzung für unseren Beruf über die Bezahlung“, sagt Henning, ebenfalls Krankenschwester am BKH. Berufskollegin Cornelia Sebald (52) ist überzeugt, dass mehr Gehalt den Beruf insgesamt attraktiver macht. Und damit auch Problemen wie Personal­engpässe auf den Stationen, 12-Stunden-Schichten und andere unzumutbare Arbeitsbedingungen der Vergangenheit angehören lässt. Jennifer Henning erzählt, wie sie einmal eine Patientin in einer Notsituation auf dem Gang einfach habe stehen lassen müssen, weil sie keine Zeit für sie hatte. „Das soll mir nicht mehr passieren.“

Verhandelt werde nun bis Mittwoch Abend, so Uschi Zwick, die mit Arbeitgebern, Bund und Kommunen an einem Tisch sitzt. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber, das fünf Prozent mehr Gehalt und eine Einmalzahlung vorsieht, halten alle Fachkräfte beim Pressegespräch in Kaufbeuren für „frech“. Deshalb wollen sie auch weiterhin für die Wertschätzung ihres Berufs kämpfen und, wenn nötig, auch ein deutliches Signal setzen.