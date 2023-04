Mehrere Verstöße bei Lkw-Kontrollen auf der B12

Auf der B12 kontrollierte die Polizei Buchloe am Freitag mehrere Lkw - und deckte bei der Mehrheit der Fahrzeuge Verstöße auf. (Symbolfoto) © Polizei Köln

Landkreis – Die Buchloer Polizei hat am Freitag auf der B12 zwischen Buchloe und Germaringen den ganzen Tag lang Lkw-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Als erster ins Netz der Polizei geriet ein Lkw-Fahrer einer Münchner Spedition, der mit 84 km/h unterwegs war und somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h deutlich überschritt. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren im niedrigen dreistelligen Bereich und ein Punkt ins Flensburg.

Der Fahrer einer niederländischen Spedition konnte diesen Wert sogar noch toppen, indem er mit satten 93 km/h auf der Bundesstraße fuhr. In einigen Fällen stellte die Polizei an diesem Freitag zum Teil erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest – so auch beim Niederländer: Er konnte nur eine Ruhezeit von 5,5 Stunden statt der mindestens geforderten 9 Stunden nachweisen. Spedition und Fahrer mussten hierfür, zur Sicherung des Bußgeldverfahrens, jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen.

Nächster Verstoß: Ein russischer Lkw-Fahrer, der in Diensten einer spanischen Spedition auf der B12 unterwegs war, wurde dabei beobachtet, wie er während der Fahrt auf seinem Smartphone tippte – und das auch noch bei einer Geschwindigkeit von 81 km/h. Bei der technischen Kontrolle seines Lkw stellten die Beamten dann fest, dass ein Reifen am Sattelauflieger auf der Lauffläche eine massive Beschädigung aufwies. Der Russe durfte erst weiterfahren, nachdem der Reifen vor Ort gewechselt wurde. Fürs Benutzen des Handys und den Geschwindigkeitsverstoß musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich hinterlegen.

Die Kontrolle eines bulgarischen Autotransporters ergab, dass der analoge Tachograf des Zugfahrzeugs fehlerhaft aufzeichnete. Zudem war die vorgeschriebene Prüfung des Tachografen seit knapp einem Jahr abgelaufen. Ferner wurde festgestellt, dass der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B12 von 80 km/h um 23 km/h überschritten hatte. Auch hier mussten Fahrer und Spedition je eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen.

Außerdem beanstandet werden musste die Ladungssicherung eines deutschen Lkw, der 22 Tonnen geladen hatte – und das zum Teil mit schrottreifen Spanngurten. Ein estnischer Lkw war etwas zu schnell unterwegs. Positiv erwähnt die Polizei derweil, dass es bei vier der kontrollierten Fahrzeuge überhaupt keine Beanstandungen gab.