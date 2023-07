„Memories & Stories“: Bewegende Abschlussfeier der Gustav-Leutelt-Schule Neugablonz

Von: Stefan Günter

Teilen

Schulleiter und Rektor Frank Hortig (3. v. li.) mit den Klassleitungen und den besten Schülerinnen und Schüler der vier Abschlussklassen. © Günter

Kaufbeuren - Mit dem Song „Memories“ von Star-DJ David Guetta begann der Abend für die vier Abschlussklassen der Gustav-Leutelt-Schule Neugablonz. Ein Flashmob, an dem auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Klassleitungen teilnahmen, sorgte gleich zu Beginn für eine tolle Stimmung im Stadtsaal, die über die gesamte Veranstaltung anhielt.

Es waren nicht nur die musikalischen und tänzerischen Einzeldarbietungen der Schüler, besonders das harmonische Miteinander unter Lehrern und Schülern konnte man bei der Abschlussfeier der beiden neunten und zehnten Klassen spüren.

Schon bei der Begrüßung durch Schulleiter Frank Hortig stachen seine knallgelben Gummistiefel hervor. Er schaue mit großer Freude der Fertigstellung der Baumaßnahme entgegen. „In unserer Schule wird nicht nur gearbeitet, sondern auch gebaut.“ Aufgrund der Baustelle und der daraus resultierenden Umstrukturierungen kamen die Abschlussklassen im Gablonzer Haus unter. Die Corona-Pandemie und die Großbaustelle – den Schülerinnen und Schülern wurde es nicht leichtgemacht. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse machte in seinem Grußwort den Absolventinnen und Absolventen Mut. „Das Berufsleben wartet auf Euch. Jedes Jahr gehen 500.000 Menschen in den Ruhestand, von daher gibt es viele Plätze und Möglichkeiten. Ihr seid willkommen.“

In einer launigen Runde berichteten vier Schülerinnen und Schüler über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, die sie über alle die Jahre gemacht haben. Dabei ging es nicht nur um gute und schlechte Noten, sondern primär darum, dass man den Abschluss geschafft habe. Anekdoten und Persönliches bildeten einen schönen Rahmen. Darüber hinaus dankte Schülersprecherin Alica in ihren Ausführungen besonders ihre Klassenkameradinnen und -kameraden, Eltern, Lehrer und die Schulleitung.

Vor seinen ganz persönlichen Worten zum Abschluss ließ Frank Hortig passend zum Abend den Song von Mark Forster „Memories & Stories“ einspielen. „Ihr werdet mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, weil Ihr mich in den vergangenen Wochen und Monaten nervös gemacht habt. Corona hat Euch arg zugesetzt“, so der Schulleiter. Am Ende sei es dann eine echte Teamleistung von Lehrern, Schülern und Eltern gewesen.

Zum Abschluss wurden die jeweils vier besten Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen für ihre besonderen Leistungen bei der Abschlussprüfung ausgezeichnet. Lars von der M10b beendete die Prüfungen mit 1,6. Fatma aus der M10a erreichte einen Schnitt von 1,7, während Jeremy aus der 9a die Prüfungen mit 2,0 und Elanur aus der 9b mit 2,2 abschlossen.