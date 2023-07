Messerattacke auf Pferd in Irsee

Von: Felix Gattinger

„Tari war Opfer dieser grausamen, feigen Tat. Sie wurde 3 Stunden notoperiert und ist im Moment stabil“, heißt es unter anderem auf dem facebook-Account des Pferdehofs. © Schusters Pferdegarten Horsemanship/facebook

Irsee – Nach Angaben der Betreiber des Pferdehofs Schusters Pferdegarten Horsemanship, die bereits vielfach in den Sozialen Medien geteilt wurden, haben ein oder mehrere unbekannte Täter am vergangenen Freitag, 14. Juli, auf dem Demeterhof in Irsee ein Pferd mit einem Messer so stark verwundet, dass es laut Betreiberin des Hofes notoperiert werden musste.

Auf Anfrage des Kreisboten bei der Polizeipressestelle Schwaben Süd/West teilte Pressesprecherin Isabel Schreck der Redaktion heute Morgen mit, dass die Tat bislang noch nicht offiziell bestätigt werden könne.

In einem kurzen Telefonat mit der Betreiberin hat die die Redaktion soeben erfahren, dass die Tat nun gemeldet sei. Mit den Ermittlern bestehe aber die Vereinbarung, vorerst keine weiteren Angaben mehr zum Vorfall zu machen – eine Verabredung, die aus ermittlungstaktischen Gründen nicht unüblich ist.

Dem Pferd, so die Betreiberin, gehe es nach der Operation „den Umständen entsprechend gut“. Der Kreisbote wird über die laufenden Ermittlungen weiter berichten.