Millionen für die Marktoberdorfer Feuerwehr

Von: Angelika Hirschberg

Das Feuerwehrhaus Marktoberdorf in der Kaufbeurener Straße wird in den kommenden Jahren aufwendig saniert und modernisiert. © Hirschberg

Marktoberdorf – Rund 4,7 Millionen Euro will die Stadt Marktoberdorf in den kommenden Jahren in die Erweiterung und Sanierung ihres Feuerwehrhauses stecken. Der Stadtrat beschloss einstimmig, das Vorhaben anzugehen, das in neun Bauabschnitten umgesetzt werden soll.

Zum Zeitplan wollte sich die Verwaltung nicht äußern, doch mit dem Beschluss, der in demonstrativer Geschlossenheit gefasst wurde, geht die Stadt nun einen großen Schritt: das 2001 von der Feuerwehr bezogene Gebäude an der Kaufbeurener Straße soll in den kommenden Jahren komplett saniert und erweitert werden. Das Vorhaben soll in neun Bauabschnitten realisiert werden, so dass „zu keinem Zeitpunkt der laufende Betrieb und die Einsatzfähigkeit der Kräfte beeinträchtigt ist“, so der mit den Planungen beauftragte Architekt Thomas Traut vom gleichnamigen Büro aus Marktoberdorf.



Ursprünglich war laut Bauamt lediglich eine Stellplatzerweiterung am Standort der Ostallgäuer Stützpunktfeuerwehr angedacht gewesen. Im Zuge der Planungen stellte sich aber heraus, dass nicht nur zusätzliche Stellplätze notwendig wurden, sondern der Bestand insgesamt an die Abläufe der Feuerwehr angepasst werden müsse. Das beinhalte auch gesetzliche Anforderungen an die Feuerwehren. Ebenfalls stellte sich heraus, dass neben der Erweiterung eine umfassende Sanierung des Gebäudes erforderlich sei.



Im ersten – und teuersten – Bauabschnitt handelt es sich um einen Anbau an der Südseite des Feuerwehrhauses, wo Geräte, Fahrzeuge, ein Lager und Umkleideräume untergebracht werden. Weil der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nicht nur das vorgestellte Konzept, sondern gleichzeitig auch den Bauantrag genehmigte, könnte bereits im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Diesen Maßnahmen folgt dann die Neugestaltung der Durchfahrt und Rampe auf der Nordseite des Gebäudes. Weitere Arbeiten betreffen die Sanierung der Fassade, den Einbau neuer Fenster und eines modernen Wärmedämmverbundsystems. Im Innern stehen technische Neuerungen, wie die Ausstattung der Atemschutzstrecke und der Einsatzzentrale sowie der Ausbau einer neuen Küche an. Zum Schluss sollen die Außenanlagen inklusive Entwässerung und Asphaltarbeiten erfolgen.



Architekt Traut bezifferte die Gesamtkosten auf rund 4,7 Millionen Euro. Kosten, die über die nächsten Jahre im Haushalt der Stadt eingeplant würden, wie es aus der Verwaltung hieß.



Anregungen kamen von Ursula Zwick (SPD), die hoffte, dass der Einsatz für die Stadtfeuerwehr auch positive Effekte für die Stadtteilwehren mit sich bringe. Und sie verwies auf den 160. Geburtstag der Feuerwehr Geisenried im Jahr 2036. Christian Vavra (Umweltbeauftragter) fragte nach, ob auf eine vollständige Asphaltierung der Hoffläche verzichtet und mehr Grün eingeplant werden könne.