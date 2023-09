Mit Hitlerbärtchen auf Wahlplakat? Landtagskandidat kontert mit Kreativ-Wettbewerb

Von: Felix Gattinger

Das Hitlerbärtchen auf Wahlplakaten: Veraltet und einfallslos, findet Grünen-Stadtrat Holger Jankovsky. Doch der Landtagskandidat nimmt‘s mit Humor und ruft einen Wettbewerb aus. © Gattinger

Kaufbeuren/Landkreis – Sei es aus Hass, Politikverdrossenheit oder der bloßen Lust an der Entstellung: Das Beschmieren von Wahlplakaten hat derzeit vielerorts Konjunktur. Um dem oft reichlich plumpen Verzierungen einen kreativen Mehrwert zu geben, hat der Landtagskandidat und Grünen-Stadtrat Holger Jankovsky, dessen Plakate vor kurzem mit Hitlerbärtchen versehen wurden, in den sozialen Medien jetzt einen Wettbewerb ausgerufen, die Bärte möglichst fantasievoll zu übermalen.

Als Einsendung ist ein Post via Smartphone mit Beweisfoto ausreichend, so Jankovski, der sich nach eigenen Angaben schon sehr auf die kreativen Beiträge freut. Die Siegerin oder den Sieger will der Stadtrat zum Döneressen einladen. Zwei der beschmierten Plakate seien in der Kaiser-Max-Straße zu sehen, doch auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, vermutet Jankovsky, sei es möglich dass der oder die Täter ähnliche „Verschönerungen“ angebracht hätten.

Wie zum Beispiel an der Kreuzung Moosmangstraße/Neugablonzer Straße, wo am Wochenende mehrere Plakate mit roter Farbe besprüht wurden. Ein weiteres Plakat wurde an der Einmündung Fichtenweg/Sudetenstraße beschädigt. (Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341/933-0 zu melden.

Besudeln ist in...

In etwa demselben Zeitraum wurden in der Gemeinde Waal mehrere Wahlplakate mit pinker Farbe „verziert“. (In diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Buchloe um Hinweise unter der Telefonnummer 08241/9690-0.)

...aber strafbar

Wer Wahlplakate beschädigt oder zerstört, macht sich der Sachbeschädigung schuldig. Dieses Vergehen wird laut Strafgesetzbuch mit einer Geldstrafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft, bestätigt Polizeihauptkommissarin Silke Hopp vom Polizeipräsidium Schwaben.

Eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ist darüber hinaus möglich, so Hopp, wenn die Täter verfassungswidrige Symbole – wie etwa Hakenkreuze – auf die Plakate malen. Der sogenannte Hitlerbart zählt nicht zu diesen Symbolen.