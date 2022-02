Mitarbeiter der Seniorenheime bekommen den „Einspringbonus“

Von: Selma Höfer

So häufig wie noch nie müssen Dienstpläne seit Beginn der Corona-Krise umgeschrieben werden, weil Mitarbeiter ausfallen. In den Senioren- und Pflegeheimen des Landkreises Ostallgäu bekommen Mitarbeiter, die im Krankheitsfall zweimal einspringen, einen Gutschein über 50 Euro. Das Ganze wird Einspringbonus genannt. © Symbolfotot: PantherMedia/Kzenon

Landkreis – Wer zweimal für den kranken Kollegen einspringt, soll sich etwas gönnen können. Der Meinung waren die Ostallgäuer Kreisräte, und so hatten sie im vergangenen November einen sogenannten Einspringbonus für die Mitarbeiter der drei Ostallgäuer Senioren- und Pflegeheime beschlossen . Gutscheine im Wert von 40 Euro wurden probeweise ausgegeben. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses verlängerten die Räte das Konzept namens Einspringbonus und hoben den Betrag um zehn Euro an.

Dienstpläne zu schreiben, ist in vielen Kliniken und Einrichtungen zur Makulatur geworden. Seit Beginn der Corona-Pandemie können Mitarbeiter in der Pflege nicht mehr sicher sein, ob die für den anstehenden Dienst eingetragenen Kollegen auch zur Arbeit erscheinen. Immer wieder müssen Pflegekräfte dann auf ihr „Frei“ verzichten.



In den landkreiseigenen Senioren- und Pflegeheimen wurde die Bereitschaft, für einen ausgefallenen Kollegen einzuspringen, seit drei Monaten mit einem 40-Euro-Gutschein belohnt. Dieses Konzept habe sich bewährt, berichtete Hermann Wißmiller, Leiter der Personalverwaltung, den Kreisräten. Insgesamt seien in der Erprobungsphase 183 Gutscheine vergeben worden. In der Einrichtung in Waal 18, in Buchloe 80 und im Senioren- und Pflegeheim Obergünzburg 85 Stück. Wißmiller warb deshalb darum, den Bonus weiter zu vergeben. Es sei eine dauerhafte Wertschätzung der Arbeit der Pflegekräfte.



Da es sich bei diesem Extra nicht um eine Gehaltserhöhung oder eine andere Auszahlung handelt, muss der Bonus nicht versteuert werden, erklärte Wißmiller. Es handelt sich um eine sogenannte Sachzuwendung. Dafür wiederum sei der offizielle Freibetrag von 44 Euro auf 50 erhöht worden. Deshalb könne auch der Einspringbonus nun höher ausfallen.



Gutscheine?

„Gutscheine?“, wie er sich das vorstellen könne, wollte Wolfgang Hannig (SPD) wissen. Der Personalverwaltungsleiter erklärte, dass es sich dabei um Wertgutscheine handelt. Auf Nachfrage unserer Zeitung ging der Pressesprecher des Landratsamtes genauer ins Detail. Die Mitarbeitenden in Buchloe bekommen demnach einen Gutschein des Gewerbevereins Buchloe, der bei zahlreichen Firmen in Buchloe und an einer Tankstelle der Stadt eingelöst werden kann.



In Obergünzburg wird ein Gutschein der Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden Obergünzburg ausgehändigt, der bei verschiedenen Firmen der Gemeinde eingelöst werden kann.



Für die Mitarbeitenden in Waal gibt es die Möglichkeit, den Gutschein in einer Tankstelle in Buchloe, im Dorfladen Waal und bei den angeschlossenen Firmen des Gewerbevereins Buchloe einzulösen.



So funktioniert der Einspringbonus:

Konkret funktioniert der Einspringbonus (EB) wie folgt: Meldet sich ein Mitarbeiter krank, greift zunächst der betriebsinterne „Notfallplan“. Ist die Mindestbesetzung durch den Notfallplan nicht zu gewährleisten, wird ein Mitarbeiter im „Frei“ angerufen. Dieser Einsatz wird im Dienstplan mit EB 1 vermerkt, der Anspruch auf den EB ist begründet. Erklärt sich besagter Mitarbeiter in der darauffolgenden Zeit (auch im Folgemonat)erneut bereit, auf sein „Frei“ zu verzichten, steht im Dienstplan das Kürzel EB 2. Jeder Mitarbeiter hat für das zweimalige Einspringen dann Anspruch auf einen Gutschein. Der Bonus sei eine Leistung des Arbeitgebers rein für die Bereitschaft des Mitarbeiters, in seiner laut Dienstplan freien Zeit im Pflegeheim auszuhelfen. Die Abrechnung der geleisteten Stunden erfolge im vorgegebenen Rahmen, so Wißmiller.



Positive Rückmeldungen

„Die Rückmeldungen der Heimleitungen, von den Mitarbeitern und auch der Personalräte sind sehr positiv“, sagte der Personalleiter. Die Ausgaben können als Personalausgaben in den Haushalten der Senioren- und Pflegeheime verbucht werden und seien durch die Wirtschaftspläne der Heime gedeckt. Fragen hatten die Kreisräte dazu nicht. Sowohl für die Erhöhung des Betrags wie auch für die Verlängerung des Konzepts gaben sie ihr Einvernehmen.