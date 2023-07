Andreas Martin Hofmeir kommt nach Marktoberdorf

Der klassisch ausgebildete Tubist Andreas Martin Hofmeir gilt als künstlerisches Multitalent. © Foto: Philippe Gerlach

Marktoberdorf– Der diesjährige Gastdozent des Internationalen Sommerkurses für Sinfonische Blasmusik an der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf ist niemand geringerer als der Tubist Andreas Martin Hofmeir.

Hofmeir gilt als Grenzgänger zwischen den Genres: Er ist Professor an der Universität Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und ist sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist erfolgreich. Der Musiker spielt weltweit als Solist und Kammermusiker, gibt Meisterkurse und Workshops im In- und Ausland, arbeitet obendrein noch als Showmaster und Autor. Seit kurzem ist er Dirigent der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg.

Während des Sommerkurses erarbeitet er mit den Teilnehmenden „O Magnum Mysterium“ von Morten Lauridsen, „Watchman, tell us of the Night” von Mark Camphouse und „Cartoon“ von Paul Hart, die dann beim Abschlusskonzert auch von ihm dirigiert werden. Dazu stehen unter anderem Stücke von ehemaligen Gastdozenten wie Stephen Melillo und Ferrer Ferran auf dem Programm.

Ein weiterer prominenter Gast ist der britische Komponist und Dirigent Keiron Anderson, der den parallel stattfinden Kompositionskurs für sinfonische Blasmusik leiten wird und letztjähriger Gastdozent war.

Veranstalter ist der Musikbund Ober- und Niederbayern. Bereits zum 35. Mal bietet der Kurs ambitionierten Blasmusiker*innen die Möglichkeit mit herausragenden Persönlichkeiten der internationalen sinfonischen Blasmusikszene zu arbeiten. Dieses Jahr erklingt ein Orchester aus rund 75 Musikerinnen und Musikern und beschert den Gästen ein beeindruckendes Klangerlebnis.