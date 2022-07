„Miteinander in der Region“: Erlebnis-Messe vom 29. bis 31. Juli in Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Innen wie außen präsentieren Gewerbe und Händler ihre Produkte. © Archiv/Hirschberg

Marktoberdorf – Nach zweijähriger Corona-Zwangspause öffnet die Erlebnismesse MIR „Miteinander in der Region“ wieder ihre Tore. Rund 210 Aussteller präsentieren sich vom 29. bis zum 31. Juli im Modeon, im Ausstellerzelt und auf dem Freigelände in Marktoberdorf.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet an diesen Tagen ein interessantes Angebot verschiedener Aussteller aus Handwerk, Handel und Dienstleistung. Außerdem wird traditionell ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geboten. Während die Kinder beispielsweise Zeit in der Playmobilwelt der Johanniter verbringen oder sich mit einem bunten Spieleprogramm beschäftigen, haben die Erwachsenen die Möglichkeit, sich im Vortragsraum im Modeon über aktuelle Themen wie beispielsweise „Wohnwahnsinn in Deutschland – Daten, Fakten, Hintergründe“ oder über die „Elektromobilität“ zu informieren.



Die MIR ist alljährlich fester Programmpunkt im Ostallgäuer Veranstaltungskalender und findet abwechselnd in Marktoberdorf oder Kaufbeuren statt. Die Familien- und Erlebnismesse zog jedes Jahr mehrere tausend Besucher an und etablierte sich als gute Plattform regionaler Betriebe und Dienstleister. Bereits 2020 musste die Veranstaltung jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, auch 2021 fiel sie den Einschränkungen der Pandemie zum Opfer. Doch jetzt freuen sich rund 210 Aussteller darauf, nach dieser langen pandemiebedingten Auszeit, ihre Produkte und Services den Besuchern der Messe präsentieren zu können.

Direkter Austausch mit den Ausstellern

Die Aussteller präsentieren auf der Messe die neuesten Trends und Innovationen. Nach Angaben des Veranstalters geht es auf dem „größten Marktplatz des Ostallgäus“ (so Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell) um die Themen Haus und Energie, Sport und Gesundheit, Mobilität sowie Freizeit und Reisen. Ein direkter Austausch vor Ort mit den Anbietern ist nicht nur möglich, sondern geradezu erwünscht. Auf der Internetseite des Veranstalters (siehe unten) gibt es die Möglichkeit, online Termine beim Wunschaussteller zu vereinbaren.



Für die musikalische Umrahmung bei einer kleinen Stärkung ist auch gesorgt. Am Samstag dürfen sich alle Gäste auf die „Muhsikanten“ und „Kippachtaler Alphornbläser“ freuen, am Sonntag nehmen dann die Stadtkapelle und später die Jugendkapelle Marktoberdorf den Taktstock in die Hand. Dieses sind nur ein paar der Programmpunkte, die den Besucher erwarten. Weitere sind auf der Homepage der Messe zu finden unter MIR Messe – Informationen für Besucher: www.meineregion.ag/MIR-Marktoberdorf.

Die Messe hat folgendermaßen geöffnet: Freitag, 29. Juli von 12 bis 18 Uhr; Samstag, 30. Juli von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 31. Juli ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.