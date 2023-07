Gablonzer Siedlungswerk trotzt den Herausforderungen – Wechsel im Aufsichtsrat

Von: Wolfgang Becker

Teilen

Bringen berufliche Expertise und Lebenserfahrung mit: die neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder Özlem Nigar-Tas (re.) und Thorsten Friedrich (li.). © Foto: Becker

Kaufbeuren – Der Verlauf der Coronakrise, des Ukrainekrieges sowie die stark gestiegenen Energiepreise hatten kaum Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Wohnungsbaugenossenschaft Gablonzer Siedlungswerk (GSW). Das wurde bei der letzten Mitgliederversammlung der Genossenschaft deutlich. „Wir können Krise“, sagte Christian Sobl als geschäftsführender Vorstand augenzwinkernd in seinem Lagebericht bei der 73. Mitgliederversammlung. Doch es werde zunehmend schwieriger. Das Eigenkapital und alle Rücklagen wurden aufgestockt, der Bilanzgewinn konnte gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht werden. Das Projekt „Generationencampus#Kleeblatt“ an der Falkenstraße soll im Herbst starten.

Der Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Völsch als Versammlungsleiter und der von Rosemarie Basl vorgetragene Prüfungsbericht vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) ließen keine Zweifel an einer gesunden Struktur des genossenschaftlichen Wohnungsbauunternehmens aufkommen. „Die finanzielle Situation ist gesichert“, so Dr. Völsch, „bei einem Bilanzgewinn von rund 797.000 Euro schlägt der Aufsichtsrat den Mitgliedern für ihre Anteile eine Dividende von drei Prozent zur Abstimmung vor.“ Dies fand die volle Zustimmung der Versammlung, die diesmal wieder in den Räumen der GSW im Zentrum des Stadtteils stattfand. Neben den weiteren Vorstandsmitgliedern Eva Stumpe und Matthias Queisser waren 47 Mitglieder und sechs Gäste der Einladung gefolgt.



Alle Kriterien erfüllt

Rosemarie Basl trug das zusammengefasste Testat vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) als führendem Fach- und Interessenverband vor. Dieser bescheinigte der Genossenschaft unter anderem eine „satzungsgemäße Verwendung und einen zutreffenden Lagebericht“. „Der satzungsgemäße Förderzweck und der Jahresabschluss 2021 entspricht allen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild“, heißt es weiter. In allen wesentlichen Belangen stehe der Jahresbericht in Einklang mit dem vorgelegten Jahresabschluss 2022. Chancen und Risiken würden zutreffend dargestellt. Auch der Aufsichtsrat sei seinen Verpflichtungen korrekt nachgekommen.



In seinem Lagebericht erläuterte der Aufsichtsratsvorsitzende die Arbeit von Prüfungs- und Bauausschuss mit den Themen aus den vier Sitzungen des Jahres 2022. Er machte zudem deutlich, dass sich in der Vergangenheit die Zukunft des Unternehmens „ohne große Risiken und Schwankungen“ voraussagen hatte lassen. „Das hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich geändert“, so Dr. Völsch. Unter anderem durch Gesetzesänderungen, wegfallende Fördertöpfe, überbordende Bauvorschriften und die große Verunsicherung hätten sich die Parameter für bezahlbares Wohnen deutlich verschlechtert. Steigende Zinsen, CO2-Abgaben und inflationsbedingte Kostensteigerungen führten dazu, dass mit den vorhandenen Mitteln nur noch ein Teil der bisherigen Aufgaben erfüllt werden könne. Dies werde nach Modernisierungsmaßnahmen leider auch zu höheren Mieten führen. Der Aufsichtsratsvorsitzende dankte nicht nur dem gesamten Vorstand, sondern insbesondere allen Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit sowie allen Mietern: „Zusammen sind wir das Gablonzer Siedlungswerk“, schloss er.



Gute Finanzlage

In seinem Jahresabschluss ging der Vorsitzende ausführlich auf die Bilanz sowie die Gewinn-und-Verlust-Rechnung ein (siehe Infotafel). Die Bilanzsumme stieg mit über 200.000 Euro auf 57,3 Millionen Euro – trotz fast verdoppelter Bauvorbereitungskosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Die gute Nachfrage nach Wohnungen sorgt für eine Leerstandsquote von 1 Prozent (Vorjahr 4 Prozent) und ließ die Umsatzerlöse steigen. Auch die gesetzliche Rücklage wurde um 200.000 Euro aufgestockt und das Eigenkapital um fast zwei Prozent erhöht. Einen Wermutstropfen stellen die ausstehenden Forderungen aus Vermietung dar, die mit 74 Prozent auf knapp 80.000 Euro angestiegen sind.



Zukunft der Genossenschaft

Die Strategien für die Zukunft der Genossenschaft legte Sobl im Lagebericht dar. Ziel sei es, den Wohnungsbestand durch Modernisierungen dauerhaft marktfähig zu erhalten. Das starke Bevölkerungswachstum (Bayern: plus 192.000 Einwohner) habe zur Folge, dass die Nachfrage nach Wohnraum größer sei als das Angebot. „Somit wird der Neubau von bezahlbarem Wohnraum für die unteren und mittleren Einkommen immer wichtiger“, sagte der Vorstand, „gute Freiraumplanung und Barrierefreiheit gehören für uns zu einem qualitativen Wohnumfeld.“ Dabei stellten Klimaschutz, der Einsatz erneuerbarer Energien und ein CO2-neutraler Gebäudebestand bis 2045 Leitlinien der strategischen Ausrichtung des GSW dar.



Mieterhöhungen und Müll

Großes Lob spendete er allen Mietern, die 2022 insgesamt 33 Prozent Gas eingespart hätten und hob hervor, dass es dem GSW gelungen sei, äußerst günstige Konditionen noch bis Mitte 2024 zu sichern. Auf die Frage nach der Höhe bevorstehender Mieterhöhungen sagte er, dass die letzte Erhöhung vor sechs Jahren stattgefunden habe, was normalerweise im dreijährigen Rhythmus geschehe. Jeder Mieter werde individuell angeschrieben: „Wir nehmen nur das, was wir brauchen.“ Leider gebe es immer wieder Probleme mit dem Müll. Dieses Thema wolle man mit der Aufstellung von Müllhäuschen lösen, was aber insgesamt kostspielig sei. Auch die Problematik einer als „Tropfsteinhöhle“ bezeichneten Tiefgarage werde man angehen. Besonders freue ihn, dass der aktuell fertig gewordene Kinderspielplatz im Eichenmähderweg von den Kindern sofort gut angenommen worden sei: „Die haben schon am Rand gestanden und gewartet!“



Das Projekt „Generationencampus#Kleeblatt“ an der Falkenstraße war wie im letzten Jahr ein großes Thema. „Der Wegfall von 1,6 Millionen Euro Fördermitteln tat richtig weh“, so der Vorstand, „auch die Kosten steigen durch die Verzögerungen um fast zehn Prozent auf aktuell über 27 Millionen Euro.“ Der Energiestandard EEH 55 werde mit drei Luft-Wärmepumpen, Photovoltaikanlage und Gasheizung für Spitzenlast laut Vorstands- und Aufsichtsratsbeschluss dennoch beibehalten, auch wenn dadurch alle Neubau-Förderprogramme der Bundesregierung entfallen. Im Herbst ist der Start mit Erdarbeiten und im Winter mit den Rohbaumaßnahmen geplant. Unter Verwendung des alten Baumaterials könnte dann nach rund 26-monatiger Bauzeit bis Mitte 2026 der Kindergarten mit 160 Plätzen eröffnen.



Zustimmung

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Reckziegel schied auf eigenen Wunsch aus und wurde einstimmig in den Ehrenrat gewählt. Als neue Mitglieder stellten sich Dr. med. Dipl.Ing. Özlem Nigar-Tas und Thorsten Friedrich. Während Nigar-Tas als leitende Auditorin und Gutachterin tätig ist, übt Friedrich eine freiberufliche Tätigkeit als Seelsorger/Theologe aus. „Beide sind in Neugablonz wohnhaft und mit dem Stadtteil eng verbunden“, so Sobl im Rahmen der Vorstellung, „mit ihrer Einstellung passen sie sehr gut in diese Funktion beim GSW.“ Damit werde laut Dr. Völsch auch die Arbeit beim Neubauprojekt „Generationencampus“ weiter verstärkt und unterstützt. Beide erhielten ein einstimmiges Votum der anwesenden Mitglieder. Gleiches galt auch für die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Auszahlung einer Dividende in Höhe von drei Prozent.