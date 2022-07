Motorradfahrer flüchtet mit über 200 km/h vor einer Polizeikontrolle bei Friesenried

Wer kennt einen Mann der „Söder muss weg“ über das Kennzeichen klebt?

Friesenried – Auf der Flucht vor der Polizei gefährdete ein bislang unbekannter Motorradfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer. Laut Polizeibericht sollte er sich einer Kontrolle unterziehen, raste daraufhin jedoch davon. Nun wird nach dem Kradfahrer gefahndet. Sein Kennzeichen konnten die Beamten nicht erkennen, da der Mann den Schriftzug „Söder muss weg“ darüber geklebt hatte.

Am vergangenen Freitag fiel einer Streife der PI Kaufbeuren ein Motorradfahrer auf, welcher an seinem Krad ein unkenntlich gemachtes Kennzeichen hatte. Die Polizisten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren. Dieser missachtete jedoch jegliche Aufforderung anzuhalten und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aitrang. Dabei raste er laut Polizei mit bis zu über 200 km/h davon.

Ein weiterer Versuch, den Kradfahrer zum Anhalten zu bewegen scheiterte in Aitrang. Der Raser wendete und setzte seine Fahrt in Richtung Friesenried fort. Dabei überschritt er die erlaubte Geschwindigkeit erneut massiv und nur durch Glück kam es zu keinem Unfall.

Um den Flüchtenden zu stoppen wurden weitere Streifen aus den Dienstbereichen Mindelheim, Marktoberdorf und Bad Wörishofen hinzugezogen. Kurz vor der Auffahrt auf die A 96 missachtete er eine rote Ampel. Laut Polizeibericht fuhr der Kradfahrer zudem auf die Gegenfahrspur. Dem Mann gelang es, auf die A 96 in Richtung Lindau aufzufahren und sich der Kontrolle zu entziehen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden bei seiner Flucht zum Teil stark gefährdet.

Der Motorradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 185 Zentimeter groß, übergewichtig mit etwa 120 Kilogramm. Er trug komplett schwarze Lederkleidung und einen schwarzen Helm. Bei dem Motorrad handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine schwarz-blaue Yamaha YZF-R6, Bj 2017-2020. Auffällig sind dabei die blauen Felgen und das blaue Dekor.

Wer etwas gesehen hat, den Mann kennt oder selbst durch den Motorradfahrer in Gefahr geriet, soll sich bitte bei der PI Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 melden.

kb