B16 bei Pforzen: Unfall mit Motorradfahrer endet tödlich

Ein Motorradfahrer verunglückte am Dienstag auf der B16 beim Überholen. (Hier ein Symbolfoto) © Symbolfoto: panthermedia/nenetus

Pforzen/Irpisdorf - Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am gestrigen Dienstagmorgen auf der B16 bei Irpisdorf tödlich verunglückt.

Am Dienstag gegen 6.20 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der B16 von Ingenried kommend in Richtung Großried. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Irpisdorf überholte er trotz des für ihn geltenden Überholverbots einen 33-jährigen Autofahrer.

Unmittelbar danach scherte er im Bereich einer unübersichtlichen Kuppe erneut zum Überholen eines weiteren Pkws aus. Während des Überholvorgangs kollidierte er frontal mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 54-jährigen Frau.

Der 24-jährige Unfallverursacher erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme war die B16 zwischen Ingenried und Großried für rund drei Stunden komplett gesperrt.