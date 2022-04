Motorradkontrollgruppe führt zielgerichtete Kontrollen durch

Start in die neue Motorradsaison

Landkreis – Auch wenn das schöne Frühlingswetter am vergangenen Wochenende eine Pause eingelegt hat, sind bereits in der vergangenen Woche bei gutem Wetter viele motorisierte Zweiradfahrer in die neue Saison gestartet. Auch die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West führt ab jetzt wieder Schwerpunktkontrollen durch.

Der Saisonstart erfordert besondere Aufmerksamkeit sowohl bei den Motorradfahrern, aber auch bei allen anderen Verkehrsteilnehmern. Wegen der in der Vergangenheit regelmäßig auffälligen Unfallzahlen und der positiven Erfahrungen in den letzten Jahren, führt die Polizei erneut zielgerichtete Motorradkontrollen durch. Diese Kontrollen finden einerseits auf den beliebten Motorradausflugsstrecken, aber auch ganz bewusst im Rahmen der täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszeiten und -örtlichkeiten statt. Vor allem die Motorradkontrollgruppe der Polizei ist unterwegs. Diese führten im vergangenen Jahr mehr als 2.600 Kontrollen durch. Dabei beanstandeten sie über 1.200 Kraftradfahrer und damit über 46 Prozent der kontrollierten Verkehrsteilnehmer.

116 Fahrer durften ihre Fahrt primär aufgrund technischer Manipulationen an ihren Gefährten nicht fortsetzen und mussten das Zweirad noch vor Ort abstellen. Entsprechend erfreulich ist die Entwicklung der Unfallzahlen im Bereich der Motorradunfälle seit Gründung der Kontrollgruppe Motorrad 2018. Gab es im Jahr 2018 noch 574 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern, so sank diese Zahl seither kontinuierlich auf 445 Unfälle im letzten Jahr. 538 Motorradfahrer wurden im Jahr 2018 bei Verkehrsunfällen verletzt, im letzten Jahr waren es nur noch 366 und damit rund 36 Prozent weniger als noch vor vier Jahren. Die Anzahl der tödlich Verunglückten bewegt sich, nach einen zwischenzeitlichen Rückgang, auf dem Niveau von 2018 mit zehn getöteten Motorradfahrern.



Die Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen sind eine nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit, Kurvenschneiden, sowie Fehler beim Überholen. Zu Beginn der neuen Motorradsaison fehlt vielen Fahrern zudem die Routine, entsprechend angepasst sollten diese fahren, so die Polizei. Auch ein Fahrsicherheitstraining kann helfen, schnell wieder Sicherheit und Fahrpraxis zu erlangen.

kb