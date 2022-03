Noten und Celli blieben in Odessa zurück

Musiker aus der Ukraine flüchten Hals über Kopf

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Symbolfoto © Sven Hoppe

Marktoberdorf/Odessa – Als Dirigent Wilhelm Keitel und seine Frau Beate vor etwa einem Jahr die musikalische Zusammenarbeit mit dem Odessa Opera Orchestra and Choir besiegelten und die Planung ihrer internationalen Tourneen in Angriff nahmen, ahnten sie nichts von der Katastrophe, die seit gut einer Woche für die Ukraine zur Realität geworden ist. Krieg herrscht in dem osteuropäischen Land, Krieg der brutalsten Sorte. Nun haben sich acht Musikerinnen und Musiker aus Odessa mit ihren Familien nach Marktoberdorf retten können.

„Als wir vor einem Jahr Odessa besucht hatten, sprühte die Stadt förmlich vor Lebensfreude“, erinnert sich Beate Keitel. Sie steht unter Strom, ist hin und her gerissen vor Entsetzen angesichts des Kriegs in der Ukraine und gleichzeitig zu Tränen gerührt ob der großen Hilfsbereitschaft der Marktoberdorfer. Derzeit muss sie nicht nur eine internationale Tournee mit dem berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer managen, sondern sich auch um rund 20 Frauen und Kinder kümmern, die vor wenigen Tagen aus der Ukraine nach Marktoberdorf geflüchtet sind. Sie gehören zu einer Gruppe von Orchestermusikern aus Odessa, die eigentlich mit Hans Zimmer, Dirigent Wilhelm Keitel und Tourleiter Fabian Keitel auf Tournee hätten gehen sollen.



„Heute wäre eigentlich ihr Flugzeug gestartet“, erzählt Beate Keitel, die in Marktoberdorf die Stellung hält, während Ehemann, Sohn und Schwiegertochter mit den ersten Proben begonnen haben. Statt Abholung am Flughafen erreichte die Keitels vorvergangenen Donnerstag ein Anruf von der moldawisch-ukrainischen Grenze: „Der Manager des Orchesters aus Odessa rief an und fragte, ob er zu uns nach Marktoberdorf kommen könne. Er hatte es in letzter Sekunde mit seiner Frau und seinem vier Monate alten Baby aus der Ukraine geschafft.“ Dann sei die Mobilmachung angeordnet worden und Männer zwischen 18 und 60 Jahren hätten das Land nicht mehr verlassen dürfen.

Noten und Celli blieben in Odessa zurück

Mit dem Auto fuhr der Orchesterleiter gen Deutschland, gabelte am rumänischen Straßenrand einen weiteren Musiker aus Odessa, dessen Familie und Hund auf, immer weiter auf der Flucht. „Wir organisierten Unterkünfte und Wohnungen in Marktoberdorf und Wald. Mittlerweile sind acht Musiker und Musikerinnen mitsamt ihrer Familien, auch Großmütter und Kinder hier,“ erzählt Beate Keitel. Die Musiker selbst sind bereits wieder aufgebrochen, nach Berlin, um gemeinsam mit Hans Zimmer und den „Rockmusikern“ aus Los Angeles zu proben. Gleichzeitig mussten noch fehlende Instrumente und Noten beschafft werden – damit alles steht zur Premiere der „Hans Zimmer Live Europe Tour 2022“ am 11. März in Hamburg. Nicht alle Musiker des Odessa Opera Orchestra haben es allerdings rechtzeitig geschafft, aus der Ukraine zu fliehen. Deshalb musste das Ensemble mit internationalen Musikern aufgestockt werden.



Soweit, so gut. Die ukrainischen Musiker-Familien erholen sich zunächst einmal nach den langen, strapaziösen Tagen auf der Flucht. Beate Keitel organisiert aber weiter. „Für die Kinder versuchen wir, Sprach- oder Spielgruppen zu finden. Und auch für die Erwachsenen, die kaum englisch und noch weniger deutsch sprechen, suchen wir Orte der Begegnung.“



Es besteht weiterhin Bedarf an Unterkünften

Die Hilfsbereitschaft der Markt­oberdorfer sei riesig. „Es ist unglaublich und sehr berührend, welche Resonanz wir auf unseren Hilferuf erhalten haben“, sagt Beate Keitel. Sie sei im Namen ihrer Musiker-Freunde sehr dankbar für Sachspenden in Form von Gutscheinen für Lebensmittel oder den Drogeriebedarf. Es werde auch eine konkrete Bedarfsliste geben, was genau benötigt werde, so dass sich Spender daran halten könnten. Wer mithelfen möchte, erreicht Beate Keitel unter folgender Adresse: info@bnk-musicproduction.de

Im Landratsamt stellt man sich ebenfalls darauf ein, mehrere hundert Flüchtlinge im Landkreis unterzubringen und zu versorgen. Wie viele ukrainische Flüchtlinge bereits im Ostallgäu angekommen sind, kann Pressesprecher Stefan Leonhart nicht sagen. Viele seien mit dem eigenen PKW oder dem Zug gekommen und hätten sich selbst mit Unterstützung vor Ort, wie im Falle der Musikerfamilien aus Odessa, eine Unterkunft gesucht. Die Flüchtenden würden – zumindest vorerst – nicht zentral erfasst. „Nach unseren Informationen sind beispielsweise in Füssen elf Ukrainerinnen angekommen“, so der Kreissprecher. In Füssen könnten ankommende Kinder ab der kommenden Woche auch zur Schule gehen, fügt Leonhart an.



Auch der Landkreis hatte aufgerufen, den Flüchtenden Quartiere zur Verfügung zu stellen. Die erste Resonanz auf diesen Aufruf sei positiv, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Wir sind gewappnet, die Flüchtenden bei Bedarf hoffentlich schnell gut unterbringen zu können“, so die Kreischefin. Sollte es nötig sein, stehe der Landkreis auch mit den Turnhallen seiner Schulen bereit. Diese könnten kurzfristig zu Notunterkünften umfunktioniert werden. „Wir gehen aber von einem dringenden weiteren Bedarf aus. Bereits am Freitag habe ich mich an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewandt, die die Situation vor Ort am besten kennen. Ich habe diese gebeten, sich in ihren Gemeinden Gedanken zu machen, wie und wo Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden könnten – neben den Privatpersonen zum Beispiel auch in Beherbergungsbetrieben.“