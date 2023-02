humedica Kaufbeuren schickt Einsatzteam in die Türkei

Von: Felix Gattinger

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica plant ein Einsatzteam in die Katastrophenregion an der türkisch/syrischen Grenze zu entsenden. © Hartmut Schotte/humedica

Nach dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien schickt die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica, ein dreiköpfiges Einsatzteam in die Krisenregion. Aktuell packen die Helfer ihre Sachen und bereiten sich auf die Lage vor Ort vor. Morgen besteigen sie ein Flugzeug, das sie nach Adana in die Türkei bringt.

Das Team soll zunächst die Situation im Katastrophengebiet sondieren und ausloten, welche Maßnahmen am dringlichsten sind, erklärt Sebastian Zausch, Sprecher von humedica Kaufbeuren. Aktuell, so Zausch weiter, sei die Lage vor Ort noch unübersichtlich. Die humedica-Helfer würden sich dafür intensiv mit anderen Hilfsorganisationen und den Menschen vor Ort absprechen. Da in Krisengebieten der Mobilfunk nicht garantiert ist, wird das Team standardmäßig mit einem Satellitentelefon ausgestattet.

Dringend Spenden benötigt

Unabhängig von der genauen Bedürfnislage wird in jedem Fall dringend Geld benötigt, betont Zausch, „denn so kann schnell und effektiv alles, was gebraucht wird, in der Region beschafft werden und muss nicht in Form von Sachspenden zeit- und kostenaufwendig eingeflogen werden.“ Humedica bittet daher, von Sachspenden abzusehen und stattdessen an diese Bankverbindung bei der Sparkasse Kaufbeuren zu spenden: IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47.

Nach aktuellen Erkenntnissen sind bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 fast 5.000 Menschen ums Leben gekommen. Unzählige wurden verletzt oder verloren ihr Obdach. Die Hilfsmaßnahmen auf das vom Bürgerkrieg geplagte Syrien will humedica nicht ausschließen. Für einen solchen Schritt müsste man jedoch die Sicherheitslage dort genau analysieren, um eventuelle Gefährdung der eigenen Helfer ausschließen zu können.