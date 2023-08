Nach Familienstreit: Polizei sucht nach Mann in Baisweil

Bei der Suche nach einem Mann im Bereich Baisweil war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. © Christoph Reichwein/dpa

Baisweil - Am gestrigen Mittwochabend kreiste ein Polizeihubschrauber über Baisweil. Die Ermittler suchten nach einem Mann, der nach einem Familienstreit abgehauen war.

Am späten Abend kam es im Bereich Baisweil zu einem Großeinsatz der Polizei: Mehrere Polizeistreifen aus Kaufbeuren und den umliegenden Dienstgebieten sowie Hundeführer und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Was passiert war? Nach einem Familienstreit war ein Mann einfach abgehauen – wohin, ist bislang nicht klar. Weil die Polizei davon ausging, dass der Mann sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand, suchten mehrere Einsatzkräfte. Bislang ohne Erfolg.

So dauert die Suche noch immer an. Wie die Polizei jedoch auf Nachfrage des Kreisboten erklärt, seien mittlerweile nur noch Streifenwagen im Einsatz. Eine großräumige Suchaktion sei nicht erforderlich, da sich der Mann offenbar nicht in akuter Gefahr befinde und auch keine Gefahr für die Bevölkerung darstelle.