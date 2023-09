Nach langem Hin und Her kommt endlich Bewegung in die Entwicklung der Kaufbeurer Bahnhöfe

Von: Felix Gattinger

Fruchtbare Unterredung bei Minister Christian Bernreiter (2. v. li.): OB Stefan Bosse (v. li.), MdL Bernhard Pohl und Wirtschaftsreferentin Caroline Moser. © Foto: Abgeordnetenbüro Bernhard Pohl

Kaufbeuren – Bei der Verbesserung des Verkehrsanbindung der Wertachstadt und der Entwicklung der Bahnhalte und des Bahnhofs von Kaufbeuren hat es in den letzten Jahren, trotz zahlreicher Bemühungen seitens der Stadtverwaltung, wenig Fortschritte gegeben. Jetzt scheint Bewegung in die Angelegenheiten zu kommen, meldet der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler).

Ein wichtiger Punkt dabei sei, berichtet Pohl, die Errichtung neuer Bahnhalte im Haken und in Neugablonz – selbstverständlich barrierefrei. Die Umsetzung, so Pohl, gestalte sich aber zumindest beim Halt in Neugablonz als schwierig.



Doch nun hat das Bayerische Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr gemeinsam mit der DB Station&Service eine wichtige Entscheidung getroffen: Der Bahnhalt Neugablonz soll durch Aufzüge auf beiden Seiten erschlossen. Die Kosten dafür trage der Staat.



Wichtiger Etappensieg

Nach eigenen Angaben hatte Pohl die Angelegenheit gemeinsam mit Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) bei einem Gespräch bereits im Juni im Bayerischen Landtag thematisiert. Jetzt sei es gelungen, alle Interessen zu bündeln und „den Gordischen Knoten zu durchschlagen“, so Pohl.



Auch Oberbürgermeister Bosse erwartet jetzt die zeitnahe Umsetzung: „Wir diskutieren die neuen Bahnhalte nun seit vielen Jahren. Es wird Zeit, dass hier der Deckel drauf kommt. Wir können nicht ständig von Verkehrswende reden, wir müssen sie auch machen“, hatte Bosse in diesem Zusammenhang im Stadtrat und auf Bürgerversammlungen wiederholt postuliert.



Beiden Politikern, Bosse und Pohl, geht es aber auch um das Großprojekt „Hauptbahnhof Kaufbeuren – Bahnhofsareal“. Im Juli hatte Bosse auf einer Bürgerversammlung im Stadtteil Hirschzell nicht nur Auskunft zum Sachstand gegeben, sondern sich auch äußerst kritisch zur Kooperation mit der Bahn geäußert: „Wenn man etwas mit der Deutschen Bahn plant, ist man komplett fremdgesteuert“, hatte sich der OB beklagt. „Sie müssen sich vorstellen, „da kommt einer und verspricht was, und hinterher haben sie es sich dann aber wieder anders überlegt. Es ist wirklich peinlich.“ Dann war Bosse ausführlich auf das ewige Hin und Her bei den Verhandlungen eingegangen und hatte dabei auch erklärt, warum das Ganze nun wohl doch stattfinden wird.



Im Jahr 2008 habe es bereits geheißen, es komme ein neuer Bahnhof, erzählte Bosse, dann aber wieder doch nicht. Später habe man einen Bahnhof nach dem Konzept „StationGreen“ versprochen (wie die neuen klimaneutralen Bahnhöfe in Lutherstadt Wittenberg und im nordrhein-westfälischen Kerpen-Horrem), dann hieß es aber wieder: „Zu teuer, wir verkaufen den Bahnhof“. Im Jahr 2021, so der OB weiter, sei die Bahn dann nochmals umgeschwenkt und beabsichtige seitdem nicht mehr, den Bahnhof zu verkaufen. Grund dafür ist das Investitionsprogramm „Bayern barrierefrei“, das aufgrund einer EU-Verordnung ins Leben gerufen wurde.

Das Gute dabei: Die Stadt Kaufbeuren muss dafür gar nichts berappen. Die anvisierten Kosten, den Bahnhof (ohne das Gebäude) von der Zufahrt bis zum Einstiegsbereich barrierefrei zu machen, werden mit rund 18 Millionen Euro kalkuliert, die sich Staat und Bahn jeweils zur Hälfte teilen.



Einen Zeitplan für die Umsetzung erwarte er sich noch im kommenden Herbst, sagte Bosse. Auf eine Fertigstellung hoffe er im Jahr 2027.