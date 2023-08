Nach Sturm-Unglück in Biessenhofen: Gestrandete Zirkusfamilie findet neue Bleibe

Von: Angelika Hirschberg

Auch das Lama weiß nicht weiter: Der Zirkus Brumbach, hier Juniorchef Nico Brumbach mit seinem siebenjährigen Neffe, blickt in eine ungewisse Zukunft. © Hirschberg

Biessenhofen – Eigentlich sollte er derzeit als Clown die Manege zum Lachen bringen, sagt Nico Brumbach, Junior-Chef des gleichnamigen Zirkus‘. Doch seit ein Gewittersturm vor gut drei Wochen zwei Artistinnen teilweise schwer verletzte und das Zirkuszelt zerstörte, ist die Lebensgrundlage der Schausteller bedroht. Sie haben mittlerweile zwar eine neue Bleibe gefunden, von Auftreten kann jedoch keine Rede sein.

„Wie ein Tornado“, beschreibt Junior-Zirkusdirektor Nico Brumbach den Sturm, der „mit 200 Sachen oder so“ über die Zirkusfamilie und ihr Hab und Gut fegte. Alles sei für den Auftritt am folgenden Tag in Biessenhofen vorbereitet und Shows in Markt­oberdorf und Füssen geplant gewesen. Der Sturm in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli jedoch zerfetzte das Zirkuszelt und begrub Nico Brumbachs Schwester und Schwägerin unter dem Gestänge. Die Schwester, Rosita, muss derzeit immer noch in Murnau wegen Wirbelsäulenverletzungen behandelt werden. Wann sie aus dem Krankenhaus zurück zur Familie kann, sei fraglich.

Am Zelt wurde ein Totalschaden von rund 50.000 Euro festgestellt. „Es ist eine totale Katastrophe. Wir haben alle Auftritte in diesem Jahr abgesagt“, erklärt der Juniorchef kopfschüttelnd.

Der Zirkus ist mittlerweile von der Wiese am Altdorf-Kreisel auf den Vorplatz des Schützenheims gewechselt. Der Platz wurde der 15-köpfigen Truppe von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, Wasser, Abwasser und Strom inklusive. Die Dankbarkeit ist Nico Brumbach ins Gesicht geschrieben, denn er rechnet damit, dass die Familie mit ihren Tieren noch für mehrere Monaten in Biessenhofen bleiben wird. Im September sollen zwei der dann schulpflichtigen Kinder auch in der Grundschule Biessenhofen eingeschult werden.



Die Zirkusfamilie hat in den letzten Wochen viel Hilfe und Zuwendung aus der Bevölkerung erfahren. „Wir sind sehr dankbar. Dennoch fehlt es immer noch an allen Ecken und Enden.“ Zur Zirkusfamilie gehören fünf Kleinkinder, Nico Brumbach selbst wird in Kürze Vater. Außerdem müssen rund 30 Tiere, Hunde, Kamele, Ziegen, Lamas und Pferde versorgt werden. Momentan stehen sie im regengeschützten Tierzelt, für etwas Weidegang soll in den kommenden Tagen auch gesorgt werden.



Traurige Clowns: Ein Sturm hat die Zirkusfamilie Brumbach praktisch mittellos gemacht. Sie sind in Biessenhofen gestrandet und auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. © Hirschberg

Die Bürgerstiftung Biessenhofen hat ein Spendenkonto für den Zirkus Brumbach eingerichtet, das auf der Homepage der Gemeinde www.biessenhofen.de einsehbar ist. Vor vielen Lebensmittelmärkten der Region stehen zudem Spendenkassen. Wer mit Sachspenden helfen will, kann sich jederzeit unter der Telefonnummer 0157/52730933 an die Zirkusfamilie wenden. Nico Brumbach zählt auf, was besonders gebraucht wird: Babyartikel und Windeln, Heu, Hafer und Mineralsteine für die Tiere sowie Halfter, Longen oder etwa Hundehütten. Auch Tier-Patenschaften sind möglich.

Am Sonntag, 6. August ab 13 Uhr lädt die Familie Brumbach zu einer Art „Tag der offenen Tür“. Interessierte sind herzlich willkommen. „Wenn alles wieder gut wird“, verspricht der Juniorchef und seine Augen leuchten, „dann gibt es im nächsten Jahr eine große Sondervorstellung in Biessenhofen, um allen Helfern Danke zu sagen.“