Naturschätze rund um Kaufbeuren bewahren

Von: Klaus-Dieter Körber

Das Moor ist ein schützenswertes Biotop. © Hirschberg

Hirschzell – Zur Vorstellung geplanter und bereits gestarteter Aktionen und Projekte hatte dieser Tage das „Bündnis-Natur-Stadt-Land“ ins Vereinshaus in Hirschzell eingeladen. Die Initiatoren dieses Bündnisses, das im Mai 2022 gegründet worden war (Dr. Christoph Greifenhagen, Andrea Gimple und Monika Appelt), konnten dabei rund 30 Vertreter interessierter Kommunen, Fachbehörden, Vereine und Verbände aus Kaufbeuren und den umliegenden Gemeinden begrüßen. Allen Beteiligten ging es um die Bündelung der Aktivitäten über Gemeinde- und Vereinsgrenzen hinweg, um das Optimum für den Schutz und Erhalt einer intakten Natur zu bewirken.

Wie eingangs darauf hingewiesen wurde, lasse sich das globale Problem des Arten­sterbens auch in der Region eindeutig belegen. Andererseits verfüge das Land rund um Kaufbeuren über ein großes Reservoir an hochwertigen Flächen mit beachtlicher Artenvielfalt. Im Umfeld dieser Gebiete finden sich wiederum viele Bereiche, die sehr großes Aufwertungspotential haben. Hier setze auch die Idee vom „Bündnis-Natur-Stadt-Land“ an, das Bewusstsein für die noch vorhandenen Naturschätze in der Bevölkerung zu schärfen und Wege aufzuzeigen, wie dieses Potential langfristig erhalten und sogar vergrößert werden könne. Dabei sei das wichtigste Ziel, durch Vernetzungsstrukturen einen genetischen Austausch unter den verbliebenen, hochwertigen Lebensräumen zu schaffen.



Ein Netz der Biotope schaffen

Notwendig sei, alle in Frage kommenden Akteure „mit ins Boot zu holen“. In einer „starken Allianz“ sollte es möglich sein, einen entsprechenden Beitrag hierfür zu leisten. Dafür sei Grundvoraussetzung, das ehrenamtliche Engagement aller Naturschützer vor Ort, die Sachkompetenz der Fachbehörden und die Gebietskörperschaften als bedeutende Grundstückseigentümer „unter einen Hut zu bekommen“.



Dr. Christoph Greifenhagen eröffnete das abendliche Programm mit einem Vortrag zum Thema „Die Wertach – eine versunkene Welt“. Mit geradezu historischen Aufnahmen wurde dabei die Wertach gezeigt, als es noch keinen Bachtel- und Bärensee gab. Colin MacKenzie vom Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Kaufbeuren/Ostallgäu, der sich schon seit Jahren neben dem Vogel- und Fledermausschutz verstärkt für den Erhalt der Biodiversität im Ostallgäu einsetzt, berichtete in seinem Kurzreferat aus seinem Fachgebiet.

Einzigartiges Naturparadies

Dieter Frisch, Vertreter des Bund Naturschutz, stellte das Gennacher Moos, den Mailänder Wald und das Freibergmoor als schützenswerte Gebiete vor. Es folgte der Kreisvorsitzende vom Bund Naturschutz, Josef Kreuzer, der das Biotop der „Werner Hebel-Stiftung“ bei Germaringen als einzigartiges Naturparadies vorstellte, wo sich Tiere und Pflanzen, die kaum noch einen Lebensraum in der Region finden, ganz natürlich entwickeln können.



Hubert Göppel vom Pforzener Arbeitskreis „Vielfalt“ berichtete vom Projekt „100 blühende Kommunen“ an dem sich bayernweit 256 Kommunen beteiligt hatten. Pforzen erhielt nach eingehender Prüfung und Bewertung der eingereichten Unterlagen vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz das begehrte Starterkitt und 5.000 Euro als Starthilfe. Erste Erfolge zeigen sich bereits an einer Streuobstanlage, einer Hecken- und Waldrandgestaltung am „Sportpark“ sowie der Anlage eines artenreichen Magerrasens mit entsprechendem Waldsaum und Entwässerungsgraben im Bereich Bergwerkstraße und am Riedgraben.

Naturnah und Blütenreich

Michael Engelhard von der Unteren Naturschutzbehörde Kaufbeuren stellte einen mitgebrachten Flyer für einen naturnahen Garten vor. Über einen blühreichen Verbund mit Mähkonzept der Gemeinde Irsee berichtete Ursula Schuster, und Wolfgang Ewald vom Heimatverein Kaufbeuren stellte in seinem Kurzreferat die erfolgreiche Arbeit der „Stiftung Kulturlandschaft Günztal“ vor, wobei hier, aufgrund der reichlich gesammelten Erfahrungen, eine gewisse Zusammenarbeit anzustreben sei.

Josef Freuding, Natur- und Umweltschutzbeauftragter der Gemeinde Pforzen, erläuterte abschließend die Umsetzung einer Biotopstudie zwischen der Stadt Kaufbeuren und der Gemeinde Pforzen als wichtige Grundlage zum Erhalt der Biodiversität im Bereich des Leinauer Hangs. Geplant ist dabei ein Lehrpfad von der Höfelmayr-Kapelle über die anschließenden Magerwiesen in Richtung Pforzen.

Diese zahlreichen Kurzvorträge sorgten anschließend für reichlich Diskussionsstoff. In rund zwei Wochen ist daher ein neuerliches Gespräch geplant. Erfreulich war außerdem am Ende der Veranstaltung, dass Torsten Stöckle vom „Udo-Förderverein“ und Wilfried Nusser von der Bürgerstiftung Kaufbeuren ihre Bereitschaft bekannt gaben, im „Bündnis-Natur-Stadt-Land“ künftig mitzuwirken und dessen Arbeit zu unterstützen.