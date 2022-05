Naturschutz- und Hegeschau des Jagdschutz- und Jägervereins

Von: Klaus-Dieter Körber

Für die 25-jährige zuverlässige Tätigkeit als Bläserobmann wurde Walter Heil (2. v. li.) mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet und zum Ehrenbläserobmann ernannt. © privat

Westendorf – Ein frohes Wiedersehen nach der zweijährigen Corona-Zwangspause gab es kürzlich bei Naturschutz- und Hegeschau, zu der die Unteren Jagdbehörden des Landratsamtes Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, sowie der Jagdschutz- und Jägerverein Kaufbeuren in den Veranstaltungssaal vom „Alpenblick“ nach Westendorf eingeladen hatten.

Mit großem Interesse wurden zudem vor Veranstaltungsbeginn die ausgestellten Jagdtrophäen der Hegegemeinschaften Baisweil, Buchloe, Kirchweihtal, Kaltental-Nord, der Stadt Kaufbeuren und des Forstbetriebes Ottobeuren, fachmännisch „unter die Lupe genommen“.



Stefan Schopf, der Vorsitzende des federführenden Jagdschutz- und Jägervereins Kaufbeuren, durfte eine ganze Reihe von Ehrengästen zu begrüßen, die in ihren Grußworten vor allem die Zukunft des Waldes und dessen Schutz, als wichtige Gemeinschaftsaufgabe hervorhoben. So betonte Westendorfs Bürgermeister Fritz Obermaier, dass die Natur mittlerweile einen ganz anderen und bedeutungsvolleren Stellenwert erhalten habe und so gelte es Wald und Flur nach besten Kräften zu schützen und zu bewahren. Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (CSU) und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (FW) sprachen gezielt die Themen Jagdrecht und Waffenbesitz an. Dabei werde unter anderen auch die Jägerschaft in eine Ecke gestellt, in die sie nicht gehöre. Die Ausübung der Jagd beschränke sich nicht nur aufs Schießen sondern diene in erster Linie der Hege und Pflege des Wildbestandes und damit auch dem Erhalt der heimischen Wälder und einer intakten Natur. Dies bedeute aber auch, den bei uns zwischendurch herumstreunenden Wolf als Problem zu erkennen und dieses ernst zu nehmende Thema nicht außer Acht zu lassen.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse bezeichnete die Jäger als verantwortungsvolle Partner, weshalb eine enge und gute Zusammenarbeit äußerst wichtig sei. Die Zukunft unserer Wälder, verbunden mit einer gezielten Jagdwirtschaft, müsse als lebensnotwendige Herausforderung für den Fortbestand unserer heimischen Natur, zu den wichtigsten Aufgaben von uns allen zählen, so Bosse.



Auch Forstdirektor Stephan Kleiner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ging gezielt auf den Erhalt unserer Wälder ein und erklärte, dass aufgrund der sich ändernden klimatischen Verhältnisse ein entsprechender Waldumbau erforderlich werde. Hier müsse eine enge Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern und Jagdpächtern stattfinden.



„Die afrikanische Schweinepest (ASP) ist immer noch ein Thema bei uns“, warnte Landrätin Maria Rita Zinnecker und forderte die Jägerschaft auf, auch weiterhin wachsam zu sein, schließlich stehe diese üble Wildkrankheit, die Gottlob den Menschen nicht treffe, vor den Toren Bayerns. Strahlenuntersuchungen der erlegten Tiere seien nach wie vor nötig. Es sei von 148 untersuchten Tieren bei 50 Sauen der festgesetzte Wert überschritten gewesen. In diesem Zusammenhang gab Amtsveterinärin Dr. Sophie Arnold noch zusätzliche Informationen über Rechtsvorschriften und neue Regelungen zur ASP. Geplant sei hier eine Übung an der auch die Jägerschaft mit Suchtrupps eingebunden werde.



Nach diesen Reden aus den Reihen der Ehrengäste folgte als Pflichtinformation die Bekanntgabe der Abschusszahlen. Jagdberater Fritz Obermaier gab diese bekannt: So wurde von der Hegegemeinschaft Baisweil der Dreijahresabschussplan beim Rehwild mit 100,84 Prozent erfüllt. Ebenso bei der Hegegemeinschaft Kirchweihtal (100,44 Prozent), der Hegegemeinschaft Kaltental-Nord mit 100,97 Prozent und der Stadt Kaufbeuren (107 Prozent). Die Hegegemeinschaft Buchloe liegt mit 97,91 Prozent knapp darunter. Die Strecke beim Schwarzwild der letzten drei Jahre bezifferte Obermaier mit 236 Tieren.



Schülerin Bettina Demmler, 9. Klasse, wurde die für ihren Einsatz bei der Kitzrettung geehrt. © privat

Ernst Weidenbusch, Präsident des Bayerischen Jagdverbandes und Mitglied im Bayerischen Landtag befasste sich in seinem Vortrag mit dem Thema „Aktuelle Herausforderungen der Jagd“. Dabei forderte er verbesserte Jagdstrategien. So sollte zwischen Mitte April bis Ende Mai die Jagd auf Rehwild erlaubt sein, allerdings nicht auf freiem Feld, weil dadurch die Tiere sich verstärkt in den Wald zurückziehen und der Verbiss dadurch automatisch gefördert werde. In den Monaten Juni und Juli solle eine Pause stattfinden, damit das Wild in Ruhe außerhalb des Waldes äsen könne und erst im Monat August die Jagd fortgesetzt werden. Waldbauern und Jägerschaft seien hier gefragt, um aus der Praxis heraus neue Wege zu suchen, um entsprechende Veränderungen einzubringen. Jagd, Hege und Pflege würden so zu einer wesentlichen Verbesserung hinsichtlich Lebensraum unserer Wildtiere beitragen.



Zum Abschluss gab es eine ganze Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen, überreicht vom Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes und dem 1. Vorsitzenden der Kreisgruppe Kaufbeuren, Stefan Schopf. So erhielten Walter Heil für 50 Jahre und Hermann Nickl für 40 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Jagdverband jeweils Treuenadeln verliehen. Eine besondere Auszeichnung wurde Max Hauser überreicht – der Eichenkranz in Silber. Eine Ehrung des Bayerischen Jagdverbandes für Mitglieder, die sich in ganz besonderer Weise für den Naturschutz und die Jagd verdient gemacht haben.



Zu den Geehrten gehörte auch die 9.-Klässlerin Bettina Demmler aus Waalhaupten. Zusammen mit der Jägerfamilie Krebs sucht sie oft schon um 4 Uhr morgens Wiesen ab, um Rehkitze vor dem sicheren Mähtod zu retten. Als Dank erhielt sie von den Anwesenden einen kräftigen und ehrenden Applaus und einen Rucksack als Geschenk.



Mit einer Ehrenurkunde wurde Walter Heil ausgezeichnet. 25 Jahre hatte sich der Geehrte als Bläserobmann der Jagdhornbläsergruppe des Jagdschutz- und Jägervereins Kaufbeuren unermüdlich um das Wohl seiner Gruppe eingesetzt. Mit einer Ehrenfanfare wurde Heil verabschiedet und sein Nachfolger Klaus Lang begrüßt und in sein Amt eingeführt.