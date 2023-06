Neubeginn in Sicht: So will das Tierheim Marktoberdorf durchstarten

Von: Michael Dürr

Der Vorstand für die nächsten vier Jahre: Vorsitzende Martha Ille (stehend rechts) sowie Josefine Foldenauer (Schriftführerin), Dr. Klaus Finkenwirt (2. Vorsitzender) und Schatzmeisterin Edith Kuhn (sitzend, von links). Stehend links Lisa Hölzel, Leitung ab 1. August. © Michael Dürr

Marktoberdorf – Der Kurs ist bestimmt, die Segel gesetzt, der Tierschutzverein Marktoberdorf geht in eine neue Zeit. Die übergroße Mehrheit der Mitglieder stellte sich bei der Versammlung am gestrigen Dienstagabend in der Modeons-Gaststätte hinter den neuen alten Vorstand um Martha Ille, und der hatte mit einer 26-Jährigen eine junge Dame dabei, die ab dem 1. August wieder für geordnete Verhältnisse im Tierheim sorgen soll. Die Vergangenheit des Vereins war bei der Versammlung freilich auch noch Thema.

Ein in die Jahre gekommenes und nicht mehr dem Stand des Tierschutzes entsprechendes Tierheim, dazu Personal, das nach und nach die Flucht ergriff, bis im Herbst vergangenen Jahres auch noch die fachliche Leitung des Tierheims von der Fahne ging. Damit erlosch im September 2022 die Betriebserlaubnis für das Tierasyl. Der damalige Vorsitzende Kurt Budschied kündigte seinen Rücktritt an und beim Marktoberdorfer Tierschutzverein schienen die Lichter komplett auszugehen.



Schließlich fand sich mit Martha Ille aber eine Interimsvorsitzende, und das Tierheim sollte mit ehrenamtlicher Arbeit, Spenden und einem Budget von 60.000 Euro auf zeitgemäßen Stand gebracht werden, gleichzeitig galt es, geeignetes Personal zu rekrutieren.



Wiedereröffnung am 1. August

All das sei auf einem guten Weg, versicherte Martha Ille bei der Versammlung: „Wir wollen am 1. August wieder eröffnen.“ Seit ihrer Wahl zur Interimsvorsitzenden am 17. Januar habe sie „ein sehr aufregendes halbes Jahr erlebt“, sagte Ille. Die Sanierung des Tierheims wäre freilich „ohne unsere ehrenamtlichen Helfer nicht zu stemmen“, bekannte sie dankbar. Um Geld aufzutreiben, habe man Spendenaktionen gestartet, Tombolas veranstaltet und das Gespräch mit den Bürgermeistern auch der umliegenden Orte gesucht. Einige hätten ihre Unterstützung zugesagt.



Die größten Sponsoren des Tierschutzvereins , so Ille, sind die Stadt Marktoberdorf mit 30.000 Euro sowie das Markt­oberdorfer Bauunternehmen Höbel.



Die 32 stimmberechtigten Mitglieder bei der Versammlung goutierten die Anstrengungen der neuen Vorstandschaft: Weder Martha Ille (Vorsitzende, 26 Ja-Stimmen) noch Dr. Klaus Finkenwirt (2. Vorsitzender, 27), Edith Kuhn (Schatzmeisterin, 25) oder Josefine Foldenauer (Schriftführerin, 26) bekamen eine einzige Gegenstimme. Mit großen Mehrheiten wurden auch die Beisitzer gewählt.



Während der ehemalige Vorsitzende Kurt Budschied bekannte, nichts für einen Jahresbericht 2022 vorbereitet zu haben und diesen deshalb nicht geben könne, suchte sein Junior Tim nach Gründen für das Debakel. Er und sein Vater hätten den Verein „in einer schwierigen Zeit übernommen“, weil „wir helfen wollten“. Sie beide seien nächtelang wach geblieben, um Lösungen zu suchen. Immerhin seien sie „nicht davongelaufen, als die Kacke am Dampfen war“. Vielmehr hätten sie noch das Tierheim geräumt und Ratenzahlungen bei Tierärzten ausgehandelt. „Mir persönlich kann man eine katastrophale Buchhaltung vorwerfen“, räumte der Ex-Schatzmeister allerdings ein. Und: „Es war ein Fehler, wir waren als Persönlichkeiten ungeeignet.“ Den Beifall der Anwesenden holte sich Tim Budschied indes mit seinem Schlusswort ab: „Ich bitte euch, alle an einem Strang zu ziehen, es sollte uns allen ums Tierwohl gehen.“



Die Versammlung verweigerte den Budschieds gleichwohl die Entlastung für das zurückliegende Jahr. Dieser Punkt wird auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung gesetzt. Zuvor will man einige Vorgänge aufklären, die unter anderem mit finanziellen Forderungen von Ex-Angestellten zusammenhängen. Dabei geht es auch um zahllose Überstunden. Wie immer die Aufarbeitung der Vergangenheit vonstatten geht, Martha Ille streckte jedenfalls ihre Hand in Richtung der Budschieds aus: „Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir die Altlasten wegräumen können.“



Fehlt noch die Vorstellung der eingangs erwähnten jungen Dame: Sie heißt Lisa Hölzel und wird ab 1. August das Tierheim leiten. Die ausgebildete Tierpflegerin war Leiterin der Tierheime in Beckstetten und Kempten. Hölzel ist bereits in die Sanierung des Tierheims eingebunden.