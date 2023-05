Neue Mitmach-Ausstellung im Kaufbeurer Stadtmuseum

Von: Mahi Kola

Die Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima & DU“ will zum Austausch und Nachdenken anregen. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Mit einem brisanten und emotional diskutierten Thema setzt sich das Stadtmuseum Kaufbeuren in der aktuellen Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima & DU“ auseinander, die vom Jungen Museum in Frankfurt entwickelt wurde. Die Schau, die noch bis zum 20. August zu sehen ist, verdeutlicht die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt, will Denkanstöße geben, Impulse setzen und zu Diskussionen anregen. Auch Kaufbeurer Umweltgruppen stellen sich in der Ausstellung vor.

Zahlreiche Gäste waren am vergangenen Donnerstag zur Vernissage gekommen, um dieAusstellung zu erkunden und sich auszutauschen. Die Ausstellung greife ein hochaktuelles Thema auf und rege zum Nachdenken an, hob Oberbürgermeister Stefan Bosse in seinen Grußworten das Potenzial der Schau als Plattform für Ideenaustausch und neue Impulse hervor. Museumsleiterin Petra Weber hoffte, insbesondere auch für Schulklassen und Kinder einen Anreiz zu schaffen, die Ausstellung zu besuchen, und „im besten Fall einen lebendigen Dialog zwischen den Generationen anzustoßen“.

Kaufbeurer Umweltgruppen, wie die Amphibien-AG des Bund Naturschutz, Fridays for Future, der Jagdschutz- und Jägerverein, der Frohnatur-Unverpackt-Laden sowie die Umwelt-AG des Jakob-Brucker-Gymnasiums zeigten, wie Interessierte sich vor Ort engagieren können. „All diese Initiativen demonstrieren eindrucksvoll, wie viel in Kauf­beuren passiert und mit welcher Überzeugung und welchem Engagement sich die Menschen individuell einbringen“, zeigte sich Weber vom Tatendrang und dem Ideenreichtum überwältigt.

Die Ausstellung lädt große wie kleine Besucher zum Mitmachen, Ausprobieren und Entdecken ein. Interessierte können sich auf eine Erkundungstour durch die Themen Klima, Biodiversität, Nachhaltigkeit und umweltbewusste Stadt begeben – und dabei die ein oder andere Anregung, aufrüttelnde und interessante Facts mitnehmen.



Die verschiedenen Bereiche laden den Einzelnen zur kritischen Auseinandersetzung mit Themen wie dem drastischen Artensterben, Umgang mit Ressourcen, dem eigenen Konsumverhalten und sozialer Gerechtigkeit ein. Ergänzt wird die Schau durch historische Stücke aus der Sammlung des Stadtmuseums.



Vielfältiges Begleitprogramm

Ein umfassendes Begleitprogramm mit verschiedenen Kaufbeurer Akteuren erweitert die Ausstellung. Neben Führungen und Workshops im Stadtmuseum wird dabei der unmittelbare Stadtraum zum Schauplatz: Die gebotenen Programmpunkte reichen von der Vogelstimmenwanderung bis zur Beobachtung heimischer Fledermäuse und einem Vortrag der ehrenamtlichen Architekten von Supertecture über radikal klimafreundliche Architektur in Afrika und Asien.