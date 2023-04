Neue Praxis für Kinder- und Jugendmedizin ab Mai in Buchloe

Von: Marco Tobisch

Bei der Eröffnung der Praxis in Buchloe (v. li.): Dr. Volkmar Reschke, Landrätin Maria Rita ­Zinnecker, Kinder- und Jugendpsychiater Christian Jung, MdL Angelika Schorer, Bürgermeister Robert Pöschl, Prof. Dr. Markus Rauchenzauner, Dr. Sascha Chmiel und Kinderarzt Andreas Daudt. © Tobisch

Buchloe – Fast zehn Jahre hat die Stadt Buchloe mit zahlreichen Mitstreitern für eine neue Kinderarztpraxis gekämpft – um damit eine Versorgungslücke zu schließen, die sich mit dem Tod von Kinderärztin Dr. Anna Frank 2014 aufgetan hatte. Deshalb war der vergangene Mittwoch, wie alle Anwesenden betonten, ein Feiertag in der Klinik St. Josef Buchloe. Eröffnet wurde hier eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin, die am 2. Mai den Betrieb aufnimmt.

„Es ist für Eltern mit Kleinkindern nicht zumutbar, eine Fahrstrecke von 40 oder gar 70 Kilometer zur Behandlung ihres Kindes zurückzulegen“, hatte der damalige Bürgermeister Josef Schweinberger 2014 nach dem Tod von Dr. Frank erklärt. Realität wurde das Szenario dennoch: Ein Nachfolger wurde nicht gefunden und wegen einer Überdeckung an Kinderärzten im Gesamtlandkreis besetzte die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) die Stelle nicht nach – zum Nachteil von Buchloe.



Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Freude nun groß ist. Bürgermeister Robert Pöschl dankte insbesondere den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, die das Projekt als Träger in die Hand genommen hatten und damit dem Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin des Standortes Kaufbeuren gefolgt waren: Prof. Dr. Markus Rauchenzauner habe immer betont, „wir müssen etwas für Buchloe tun“, berichtete Pöschl. Denn der Bedarf vor Ort wächst: Letztes Jahr kamen 204 Kinder in Buchloe zur Welt. Der Bürgermeister sprach deshalb anlässlich der Praxiseröffnung von einem „Glückstag“ für seine Stadt.



Das neue Team im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin in Buchloe (v. li.): Kinderarzt Andreas Daudt, die Medizinischen Fachangestellten Sabrina Waldeck und Nadja Tran, Kinder- und Jugendpsychiater Christian Jung und Ärztlicher Leiter Dr. Volkmar Reschke. © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker mit Blick auf die letzten neun Jahre, in denen „Sehnsucht, Einsatz und Kampf“ groß gewesen seien. Dass man nun die neue Praxis eröffne, sei „ein großer Schritt für die Sicherstellung der Kinder- und Jugendmedizin im nördlichen Landkreis“, so die Landrätin. Ähnlich äußerte sich auch MdL Angelika Schorer, die auch an die vielen Gespräche mit der KVB erinnerte.



Betrieben wird die Praxis von den Kliniken Ostallgäu-Kauf­beuren als „Filialpraxis“ des MVZ für Kinder- und Jugendmedizin in Kaufbeuren (eröffnet im Dezember 2021). „Wir haben in den vergangenen Monaten in Kauf­beuren durchweg positive Erfahrungen mit unserer Kooperation gemacht“, betonte Dr. Volkmar Reschke, Ärztlicher Leiter der Fachpraxis in Kaufbeuren. Besonders freut Reschke, für die Praxis in Buchloe Andreas Daudt gewonnen zu haben – „ein erfahrener Pädiater, der sich mit Kompetenz und Empathie das Vertrauen der Patienten sowie deren Eltern erarbeitet“, so Reschke. Das habe Daudt bereits bei seinen Stationen als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin bewiesen. Teil des Praxisteams sind neben Dauth noch Kinder- und Jugendpsychiater Christian Jung und die Medizinischen Fachangestellten Sabrina Waldeck und Nadja Tran.

Das Projekt nicht mehr weiterbegleiten kann übrigens Prof. Dr. Markus Rauchenzauner. Trotz vieler Versuche, ihn im Ostallgäu zu halten, wird er nun an die renommierte Schön Klinik Vogtareuth wechseln. Ein wahrer Ritterschlag, wie Rauchenzauner gegenüber dem Kreisboten sagte.

Ein Behandlungszimmer in der neuen Praxis in Buchloe. © Tobisch

Die neue Praxis wird sich laut Aussagen der Verantwortlichen um alle medizinischen Belange bei Kindern und Jugendlichen kümmern – vom Neugeborenen bis zum 18., in einigen Fällen sogar bis zum 21. Lebensjahr. Sie ist Ansprechpartner für Vorsorgeuntersuchungen und bietet Beratungen zu Impfungen an. Es können Schlaf- und Essstörungen behandelt werden und auch chronische Krankheiten wie Asthma bronchiale, Diabetes mellitus sowie Bluterkrankungen sind abgedeckt. Ferner werde die Nachsorge von Kindern mit onkologischen Erkrankungen gewährleistet.



Zu finden sind die Praxisräume in der Peter-Dörfler-Straße 7. Dort befanden sich früher die Büros und Konferenzräume des Ärztlichen Direktors. Drei Monate dauerten die Umbauarbeiten im Sommer letzten Jahres und kosteten 340.000 Euro, sagte Buchloes Klinikleiter Ralf Kratel im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass die Praxis erst jetzt loslegt, hängt mit dem Start von Andreas Daudt zusammen. Mit ihm und seinen Team wollen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren zahlreichen jungen Patienten ohne lange Fahrtwege helfen.