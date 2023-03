Neue Sitzinseln für die Kaufbeurer Innenstadt

Teilen

Solche Sitzinseln stellt der städtische Bauhof ab nächster Woche in der Kaufbeurer Innenstadt bereit. © Skizze: Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren - Die Stadt soll gemütlicher werden: Dazu hatte die Stadt bereits im Rahmen der städtebaulichen Weiterentwicklung der Innenstadt zahlreiche Schwerpunktprojekte definiert. Einer der Punkte wird jetzt im Frühjahr umgesetzt: Die Möblierung des Stadtraums mit Sitzgelegenheiten, Grüninseln und Spielpunkten.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, starte der Bauhof ab kommendem Montag, 27. März, mit dem Aufstellen der zusätzlichen „Möblierungselemente“ in der Kaufbeurer Altstadt. Die Elemente in Naturholz-Optik werden in der Kaiser-Max-Straße, Ludwigstraße, Sedanstraße und der Schmiedgasse aufgestellt und sollen die Aufenthaltsqualität in der Altstadt erhöhen.

Die Elemente werden zudem durch die Stadtgärtnerei begrünt und stehen ganzjährig zur Verfügung. Lediglich während dem Tänzelfest werde man die Elemente kurzzeitig abbauen, teilt die Stadt mit.

„Die zwei mal fünf Meter großen Spiel- und Sitzinseln sind flexibel zu handhaben und lassen sich schnell auf- und abbauen und sind somit auch gut transportierbar. Als temporäre Möblierung aus naturbelassenem Holz sind die Elemente für eine Nutzungsdauer von zwei bis drei Jahren angedacht“, erklärt Tanja Igerl von der städtischen Wirtschaftsförderung.