Fast wie bei GNTM: Fotos vom Laufsteg des Modehaus Stammel in Buchloe

Teilen

Buchloe – Wer jeden Donnerstag „Germany´s Next Topmodel“ mitverfolgt, weiß: Für die Kandidatinnen geht´s mit dem Werben um Heidi Klums Gunst derzeit wieder in die heiße Phase. Wie eine spannende Mode-Show auch ohne Fernsehen aussehen kann, zeigte am Dienstag das Modehaus Stammel in Buchloe. Rund 330 Zuschauer ließen sich in drei Modeschauen in die Welt der kommenden Frühjahrs- und Sommermode entführen. Die neuen Trends: Knallfarben, aber auch Erdig- und Sandfarben dominieren in diesem Frühjahr, ebenso wie die Lässigkeit aus den 80er Jahren. Schon fast traditionell wurden Gutscheine und Wäsche-Sets verlost. Mit Herz und Leidenschaft wurde die Aktion „Das mamazone Umarmungstuch – die große Strickaktion für Frauen gegen Brustkrebs“, vorgestellt, die vom Modehaus Stammel aktiv unterstützt wird.

1 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

2 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

3 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

4 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

5 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

6 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

7 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

8 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

9 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

10 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

11 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

12 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

13 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

14 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

15 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

16 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

17 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

18 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

19 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

20 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

21 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

22 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

23 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

24 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

25 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

26 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

27 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

28 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

29 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

30 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

31 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

32 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

33 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

34 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

35 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

36 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

37 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

38 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

39 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

40 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

41 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

42 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

43 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

44 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

45 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

46 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

47 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

48 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

49 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

50 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

51 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

52 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

53 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

54 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

55 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

56 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

57 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

58 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

59 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

60 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

61 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

62 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

63 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

64 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

65 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch

66 / 66 Neue Frühjahrs- und Sommertrends wurden am Dienstag vom Modehaus Stammel vorgestellt. © Stettnisch