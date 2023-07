Neuer erster Löwe: Präsidentschaftswechsel beim Lions Club Marktoberdorf

Zum neuen Lions-Präsidenten für ein Jahr wurde der Marktoberdorfer Unternehmer Carl Singer (li.) ernannt. Der scheidende Amtsträger Dr. Hans-Jürgen Gdynia gratuliert. © Lions Club

Marktoberdorf – Der Unternehmer Carl Singer ist neuer Präsident des Lions Clubs Marktoberdorf. Turnusgemäß ging die Amtskette von Dr. Hans-Jürgen Gdynia, Chefarzt an der Fachklinik in Enzensberg, an Singer über.

Dr. Hans-Jürgen Gdyna bedankte sich rückblickend bei allen ihn unterstützenden Lions-Freunden. Besonders hob er die engagierte Arbeit der Lions-Sekretärin Marion Bartl sowie seiner Ehefrau Natalie Gdynia hervor. Beide hätten sein erfülltes Präsidentenjahr bereichert und das Motto „Stark mit festen Wurzeln“ intensiv gelebt. Auf seine letzte Amtshandlung freute sich der scheidende Präsident ganz besonders. Er durfte die langjährigen Lions-Mitglieder Josef Fumian für 50 Jahre und Peter Herbst für 30 Jahre Mitgliedschaft ehren.



Der neue Präsident Carl Singer bedankte sich bei seinem Vorgänger, lobte dessen enormes Engagement und erklärte seine Freude sowie Spannung auf das vor ihm liegende Präsidentenjahr. Er stellte sein Programm für das erste Halbjahr vor und unterstrich dabei sein besonderes Anliegen mit den Worten: „Hilfe für Kinder und Jugendliche ist besonders wichtig, denn sie sind die Stützen unserer Gesellschaft von morgen.“

Die Umsetzung der diesjährigen Linie unterstrich Carl Singer durch Veranstaltungen mit örtlichem Charakter und der intensiven Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen in der Region. Des Weiteren wird es auch heuer den beliebten traditionellen Lions Adventskalender von und mit Ingrid Poppel sowie das weihnachtliche Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche Marktoberdorf, organisiert von Jürgen Schwarz, geben.