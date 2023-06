Neuer Kindergarten für Frankenried: So laufen die Planungen

Von: Klaus-Dieter Körber

Zuzug, Jobs und neues Bauland: Wachsende Gemeinden sind verpflichtet, bei der Kinderbetreuung aufzustocken. Der Kindergarten St. Vitus in Mauerstetten ist mit seinen 145 Plätzen nicht mehr groß genug. © Kiga St. Vitus

Mauerstetten - In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat schwerpunktmäßig mit dem Thema „Kindergärten“. Derzeit verfügt die Gemeinde über zwei Einrichtungen, die unter der Trägerschaft der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Vitus stehen. Dabei bietet der Kindergarten „St. Vitus“ – eine siebengruppige Einrichtung – 145 Kindern Platz. Dazu noch der Kleinstkindergarten „Regenbogen“, der in zwei Gruppen 30 Kinder aufnehmen kann. Schon seit Jahren sind beide Einrichtungen voll belegt, weshalb der Gemeinderat bereits vor einiger Zeit den Beschluss gefasst hatte, im Ortsteil Frankenried einen neuen Kindergarten zu errichten.

Kurz nach dem Gemeinderatsbeschluss traf der Kreisbote sich zu einem Gespräch mit Mauerstettens Gemeindeoberhaupt Armin Holderried.

Auf die Frage, weshalb diese Kindertagesstätte im Ortsteil Frankenried gebaut werden soll, da doch voraussichtlich die meisten in Frage kommenden Kinder aus Mauerstetten kommen werden, erklärte Holderried, dass er schon vor Jahren ein Versprechen abgegeben habe, dass der nächste Kindergarten der Gemeinde – auf Wunsch der Frankenrieder – in ihren Ortsteil kommen werde. Und diese Zusage wurde hiermit eingehalten.



Standort und Kinderlärm

Beim Bolzplatz stehe ein rund 8.000 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung, wobei derzeit aber noch nicht völlige Klarheit bestehe, an welcher Stelle der Kindergarten, mit einer Nutzfläche von etwa 720 Quadratmetern auf ungefähr 1.100 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, errichtet werden soll. Laut Bürgermeister Holderried sei man sich im Gemeinderat darüber einig, dass der Bolzplatz trotzdem erhalten bleibt. Gewissen Ärger gab es jedoch schon bevor die eigentlichen Planungen begannen. Anlieger befürchten nämlich eine Zunahme des Kinderlärms und eine Beeinträchtigung der Sicht zum Alpenpanorama. Hier müsse laut Holderried auf alle Fälle zunächst einmal abgewartet werden, wo der Bau auf diesem weitflächigen Gelände stehen wird.

Gruppenplanung noch unklar

Die Trägerschaft für den neuen Kindergarten werde ebenfalls, so Mauerstettens Rathauschef, die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Vitus übernehmen. Über die Anzahl der Gruppen und ob eventuell zum Start zwei Kindergartengruppen oder eine Kindergarten- und eine Krippengruppe gebildet werden, müsse noch entschieden werden, wobei auch über eine Erweiterung auf vier Gruppen ernsthaft nachgedacht werde. Sobald man hier zu einem endgültigen Ergebnis gekommen ist, gehe es in die Planung. Das Ganze werde vom Freistaat mit Zuwendungen für den kommunalen Hochbau gefördert.



Als Architekt wurde Alexander Müller vom Architekturbüro m2s aus Marktoberdorf beauftragt. Ebenso vergab der Gemeinderat in der Zwischenzeit die Tragwerks-, Freianlagen- und Verkehrsanlagenplanung an darauf spezialisierte Ingenieurbüros. Als angestrebten Baubeginn nannte Bürgermeister Holderried den Herbst 2024. Er hoffe, so der Bürgermeister, dass der Kindergarten – je nach Baufortschritt – 2025 oder 2026 seinen Betrieb aufnehmen kann.