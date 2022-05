Neuer Wertstoffhof: Variante mit 130 Metern sorgt für große Zustimmung

Die Grafik zeigt die neue Variante des zukünftigen Wertstoffhofes an der Buronstraße in Kauf­beuren.

Zukunftsweisende Entsorgung

Von Wolfgang Becker schließen

Kaufbeuren – Am Ende gab es eine klare Empfehlung für die seitens der Verwaltung erarbeitete neue Variante eines Wertstoffhofes. Die 2020 vorgestellte Entwurfsplanung (Variante A) hatte mangels Erweiterungsmöglichkeit und hoher Kosten die Planer veranlasst, eine Variante B zu entwickeln. Gravierender Unterschied: Die frühere Rundhalle wurde durch eine lang gestreckte überdachte Anlage für alle Entsorgungsfraktionen ersetzt und kann gegebenenfalls auch erweitert werden. Zudem gibt es einen nicht zu unterschätzenden weiteren Faktor: Die 130 Meter lange Variante B ist rund 800.000 Euro günstiger, wie Baureferent Helge Carl darlegte.

Eingangs seiner Ausführungen schilderte Carl nochmals die aktuelle Situation mit den bestehenden Wertstoffhöfen an der Mindelheimer und an der Liegnitzer Straße, wobei nach seinen Worten letzterer Standort nur eine Notlösung mit etwa zehn Prozent Anteil am Gesamtabfallvolumen habe. An beiden Plätzen sei die Situation für die Mitarbeiter bezüglich Wetterschutz und für die Bürger bei der Anlieferung verkehrstechnisch völlig unbefriedigend. Die 2020 vorgestellte Entwurfsplanung habe gezeigt, dass es nicht überdachte Bereiche gegeben hatte und die über das Rondell laufende Hochspannungsleitung zu starken Einschränkungen geführt hätte. Die vorgestellte Variante B befindet sich nur noch zu einem Drittel unter dem Schutzbereich der Hochspannungsleitung, was wesentlich zur Erleichterung im Bauablauf beiträgt. Die Kläranlage wird durch eine Zaunanlage abgetrennt.

Vorteile

Der neue Standort an der Kläranlage stand nicht mehr infrage und bietet in mehreren Punkten deutliche Vorteile (siehe Infotafel). Nicht nur die Trennung von gebührenpflichtigen und gebührenfreien Abfallarten, sondern auch der Einblick vom zentralen Waagenhaus in alle Bereiche gehört dazu. Es ergibt sich eine übersichtliche Wegführung durch die Längsausrichtung des Daches mit entsprechender Beschilderung. Die Containerebene liegt tiefer als die Abladerampe, wodurch eine bequeme Befüllung mit Abfall erfolgen kann. Eingeplant wurde eine Reservekapazität von 15 Prozent, die einen jährlichen Einwohnerzuwachs von einem Prozent berücksichtigt und Flexibilität bietet, wenn sich gesetzliche Änderungen in der Abfallwirtschaft ergeben sollten. Dennoch soll die Deckung der Aufwendungen aus dem Gebührenhaushalt ohne eine signifikante Steigerung der Müllgebühren erfolgen. Zumal bereits von 2018 bis 2021 ein Kostenansatz für die Neugestaltung von 2,5 Millionen Euro mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren in die Abfallgebührenkalkulation eingeflossen ist.



Durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf über 2.000 Quadratmeter Dachfläche könnten 304.000 Kilowattstunden (kWh) erzeugt und etwa 190 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Während für den Eigenbedarf des Wertstoffhofes nur ein geringer Teil benötigt würde, könnte der Rest ins öffentliche Netz eingespeist werden. Das ist zwar bei der momentanen Vergütung von 4,5 Cent pro kWh nicht lukrativ, kann sich aber durch mögliche bundespolitische Bestrebungen zur Anhebung der Vergütung in der Zukunft durchaus ändern.





Zufahrtskontrolle

An zentraler Stelle befindet sich das Waagenhaus mit den Personalräumen. Von hier aus kann der gesamte Entsorgungsbereich inklusive der Ein- und Ausfahrwaagen gut eingesehen werden. Der zentrale Zufahrtspunkt ermöglicht Zufahrtskontrollen, sodass bei Verdachtsfällen für eine unzulässige Anlieferung eine Herkunftserklärung verlangt wird. Das heißt beispielsweise, wenn Abfälle nicht aus dem Gebiet der Stadt Kaufbeuren kommen oder im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit entstanden sind.



Lob und Kritik

Arthur Müller (Grüne) fand die Konzeption insgesamt gelungen und erachtete die Überdachung und eine PV-Anlage als wichtig. Das sah auch Catrin Riedl (SPD) so und würde sich zusätzlich eine Annahmemöglichkeit für verwertbare Güter wünschen. Gerhard Bucher (CSU) sprach von einer „gelungenen Planung“ und bezeichnete die 15-prozentige Reserve als „sinnvoll und maßvoll“. Tobias Würfel (GenKF) sah Probleme in der Kontrolle und schlug vor, jedem Haushalt über den Gebührenbescheid eine Berechtigungskarte zukommen zu lassen. Helmut Folter (CSU) befürchtete zukünftig steigende Umweltbelastungen, wenn Sperrmüll wie geplant kostenpflichtig wird. Robert Klauer (KI) begrüßte den „zukunftsweisenden Entwurf mit PV-Fläche“, regte jedoch an, sich über stadtfremde Nutzer Gedanken zu machen, da ja auch Firmen Abfall von Bürgern entsorgen.



Ernst Schönhaar (CSU) hatte eine andere Sichtweise und versagte als Einziger seine Zustimmung im Gremium. Es könne Müll von außerhalb Kaufbeurens angeliefert werden und die Kontrolle erfolge ja nur beim kostenpflichtigen Abfall. Die 15 Prozent Reserve könne man einsparen, da künftig durch Rücknahmeverpflichtungen weniger Abfall anfalle, was zu einer reduzierten Größe führe. Auch eine moderate Erhöhung der Gebühren hielt er für problematisch. Es könne auch nicht sein, dass Leute einen alten Stadel abreißen und drei Container mit Altholz gefüllt werden.



„Flexibilität notwendig“

Sowohl der Baureferent als auch Christof Mayer, Leiter der Entsorgungsabteilung, widersprachen. „Der Wegfall der Reserve birgt eventuell ein Kapazitätsproblem“, sagte Carl, „aus unserer Sicht handelt es sich um eine maßvolle Reserve, die eine notwendige Flexibilität gewährleistet.“ „Die zukünftige Müllentwicklung ist nicht abschätzbar“, ergänzte Mayer, „auch weitere Trennungen bei Kunststoffen sind durchaus möglich.“ Ulrike Seifert (Grüne) sprach von einem „komfortablen Wertstoffhof, der zur Trennung animiert“ und sagte mit Blick auf das Bevölkerungswachstum: „Wir werden weiter Müll und Abfall haben.“



Mit der Gegenstimme von Schönhaar wurde die Empfehlung für die nächste Sitzung des Stadtrates beschlossen. Bei Baubeginn im April nächsten Jahres ist nach den Worten von Carl eine Fertigstellung im Frühjahr 2024 möglich.