Schmuck aus Abfall

Umgestaltungen im Dauerausstellungsbereich

Von: Ingrid Zasche

Gertrud Hofmann und Ute Hultsch präsentieren die neue Diorama-Inszenierung mit rostigem Maschen- und Stacheldraht und abgesägten originalen Betonpfeilern und Trümmerstücken. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – „Nix isch so nix, dass es it für ebbes guet wär“, heißt es im Schwäbischen. Daher wurde während der aufgrund von Corona sehr ruhigen Zeit im Isergebirgs-Museum Neugablonz etwas Geld in die Hand genommen – „knapp sechsstellig“ lächelt Museumsleiterin Ute Hultsch – und begonnen, den Dauerausstellungsbereich zu modernisieren. „Vieles ist auf dem Stand der 90er Jahre“, sagt die Museumsleiterin, „die Umgestaltung ist unser Beitrag zum Ortsjubiläum. Dank der Verschiebung der Feierlichkeiten hatten wir jetzt etwas mehr Zeit dafür“. Fertiggestellt präsentiert sich nun der Eingang zur Abteilung „Neubeginn in Neugablonz“ im Erdgeschoss.

Gleich beim Betreten aktivieren Besucher einen Bewegungsmelder, der auf einem großen Monitor einen kurzen Schwarz-weiß-Tonfilm aus 1947 startet, gefolgt von einem zweiten aus 1961. „Welt-im-Film“-Nachrichten liefen früher in den Kinos vor dem Hauptfilm. Die beiden hier gezeigten stammen aus dem Bundesfilmarchiv und lassen eindrucksvoll den unverdrossenen Fleiß der Vertriebenen erkennen, mit dem sie aus einem Trümmergelände unglaublich schnell ihren florierenden weltweiten Schmuckexport wieder aufbauten.

Lagerfeeling mit rostigem Stacheldraht

Gleich daneben können die Besucher in einem Diorama mit Fotofahnen nachfühlen, welchen ersten Eindruck die „Huraflichtling“ von ihrem neuen „Zuhause“ bekamen: gesprengte Bunker, riesige einsturzgefährdete Schutthaufen, die mit Schubkarren abtransportiert werden mussten, und teilweise noch intakte, zweieinhalb Meter hohe, mit Stacheldraht bekrönte Maschendraht-Zäune an nach innen gebogenen Betonpfeilern. Die Bilder erinnern unmissverständlich daran, dass bei der Firma Dynamit Nobel in Kaufbeuren-Hart Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Die davor arrangierten echten Überreste von rostigem Maschen- und Stacheldraht und originalen Trümmerstücken vermitteln durch ihr Vorhandensein noch heute ein beklemmendes Lagergefühl.

Straßennamen aus der alten Heimat

An der Wand gegenüber befindet sich ein riesiger Stadtplan von Gablonz a. N., auf dem die Straßen und Plätze markiert sind, deren Namen sich auch in Neugablonz wiederfinden. Mit nummerierten Tasten können die Besucher die Gegenstücke auf einem Neugablonzer Stadtplan aufleuchten lassen. Alle Straßennamen aus der „aln Hejmicht“ sind in Form alter Straßenschilder an einem Pfosten versammelt. Ebenfalls neu ist der zwischen 1946 und 1950 von Georg Warta für Fritz Czersovsky gebaute erste Destillierapparat in Neugablonz. Kalkreste an den Auslasstüllen machen klar, wie wichtig destilliertes Wasser, dessen Verteilung mit Hilfe eines Leiterwagens erfolgte, für die Industrie besonders hier war.



Schmuck aus Abfall

Eine große, hüfthohe Sammelvitrine war schwierig zu betrachten und wurde schließlich durch kleine runde Wandnischen ersetzt. Sie zeigen die ungewöhnlichen Materialien, aus denen die ersten Schmuckstücke entstanden, darunter Holz, Knochen, Papier, Sägespäne, Kunststoffkugeln aus der Pulverfertigung, sogar Kartoffelteig und Quark. Durch geschickte mehrfarbige Beleuchtung muten diese Nischen an wie eine Gablonzer Glasperlenkette und durch die verschieden hohe Anordnung „haben weiter unten auch die kleinen Besucher etwas zum Gucken“, wie Gertrud Hofmann anmerkte, die stellvertretende Vorsitzende im Stiftungsrat des Museums.



Weitere Neuerungen des Museums

Weniger auffällige Neuerungen sind die Museumsklappstühle, wie man sie auch aus dem Stadtmuseum kennt und die auf vielfachen Wunsch geschwärzte Decke mit stromsparenden LED-Strahlern. Die Wandbeschriftung vor den Galerien im ersten Obergeschoss mit allen bisherigen Ausstellungstiteln entstand allerdings bereits im Zuge der Hausumbauten, da wegen der neuen Brandschutzauflagen die Ausstellungsplakate nicht mehr im Treppenhaus aufgehängt werden durften.



Als nächstes, so verriet Hultsch, stehe die Modernisierung der „Schatzkammer“ an. Die Schmuckstücke und Kronennachbildungen, die von der Gablonzer Industrie für Filmstars und Musicals gefertigt wurden, sollen bis 2023 ebenfalls in einzelnen Wandnischen besser zur Geltung gebracht werden und zum 20-jährigen Bestehen des Museums in neuer Pracht erstrahlen. Wenn die Finanzierung gewährleistet ist, könne man sich dann weitere Bereiche vornehmen.